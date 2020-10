MINISTAR FUCHS SE OGLASIO IZ SAMOIZOLACIJE:  ‘Sustav funkcionira, nema velikih upada infekcija u samim školama. Mjere su učinkovite’

Čestitajući svjetski dan učitelja, dodaje i kako se ispunjava sve ono što je ispregovarano nakon štrajka

Ministar obrazovanja Radovan Fuchs, koji je u karanteni nakon što je njegovom vozaču potvržđena zaraza, za N1 ističe kako sustav obrazovanja funkcionira, a epidemiološke mjere pokazuju rezultate.

“Zadnjih par dana je pao broj učenika u stalnoj izolaciji, mislim da je 500 ili 600 učenika manje… Nemamo nikakvih oscilacija u broju zaraženih učenika i nastavnika, to pokazuje da su mjere očito učinkovite”, rekao je i istaknuo kako „nema velikih upade infekcija u samim školama“. Kaže kako je za sada dobro te da sustav fukcionira bez obzira na to što je on u samoizloaciji.

Čestitao svjetski dan učitelja

Ministar Fuchs je čestitao svima koji rade u školstvu Svjetski dan učitelja, te je rekao da “bez njih ne bi bilo napretka u nijednoj zemlji svijeta, tako niti u Hrvatskoj”, a na tvrdnje kako nastavnici rade daleko više, a plaće im ostaju iste odgovara: “onaj dio primanja koji su učitelji tražili prije krize, što je rezultiralo štrajkom, ispunjava i nije niti najmanje upitno”.

Ipak, priznaje da su potrebne “promjene u sustavu obrazovanja koje bi trebale dovesti do racionalizacije poslovanja, ali da dovedu i do povećanja primanja učitelja”.