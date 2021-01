MINISTAR FUCHS: ‘Početak nastave u nekim školama bit će odgođen, pretpostavljam barem dva tjedna. Stvari će se posložiti u hodu’

Ministar znanosti i obrazovanja Radovan Fuchs u srijedu je potvrdio da će početak nastave u nekim školama sa područja Sisačko-moslavačke županije biti odgođen

Situacija sa školama na području Sisačko-moslavačke županije sve je samo ne lijepa, rekao je u srijedu ministar znanosti i obrazovanja Radovan Fuchs te dodao da se radi na rješavanju pitanja početka drugog polugodišta, potvrdivši da će njegov početak u nekim školama biti odgođen.

“Oko 460 đaka nema pristup internetu, za njih se ide u osiguravanje sim-kartica, oko 10 posto odnosno nešto više od 1400 učenika nije više na tom području nego se nalaze negdje drugdje, devet škola neće se moći obnoviti nego su kompletno uništene i trebat će ih srušiti i napraviti nove. Imamo 19 škola koje će se moći obnoviti, 22 škole koje nisu stradale i koje su sigurne”, naveo je Fuchs u izjavi novinarima nakon predstavljanja nove opreme Seizmološke službe pri Geofizičkom odjelu PMF-a.

STRAH PRIJE POČETKA NASTAVE: Šteta nastala nakon potresa u Petrinji brine i roditelje u Zagrebu: ‘Ne želimo slati djecu u nesigurne škole’

Barem dva tjedna odgode

Podatci se prikupljaju svakodnevno, a Ministarstvo na tom području ima svoje timove, dodao je te potvrdio da će u nekim školama početak nastave u drugom polugodištu biti odgođen, a tu je odgodu za sada zatražilo osam škola.

“Naravno da ćemo udovoljiti svim željama i prijedlozima koji nam službeno dolaze s terena i nadam se da će, što se izvođenja nastave tiče, sve biti u okviru onoga što je predviđeno školskim programom”, dodao je Fuchs.

Pretpostavlja da će biti riječ o barem dva tjedna odgode, a ako budu zatražili i više, onda će se, rekao je, kroz razgovor vidjeti na koji je način je to moguće nadoknaditi, s obzirom na to da se nastava koja se ne izvede mora nadoknaditi. Neke stvari će se, dodao je, “posložiti u hodu, poput dodatnih potpora, poglavito maturantima na tom području i imamo ideja kako ćemo to napraviti. Razmišljamo i o osiguranju psihološke pomoći, mogućem izvođenju nastave i u nekim kontejnerima na određenim punktovima izvan gradova, izvan Petrinje i Gline, ali to možemo napraviti tek nakon što dobijemo kompletne cjelovite podatke”, dodao je ministar.

Sindikat hrvatskih učitelja u srijedu je priopćio da je u tijeku potpisivanje peticije za odgodom nastave u Sisačko-moslavačkoj županiji te da ju je u manje od 24 sata potpisalo više od 4000 potpisnika. Peticiju su pokrenuli učitelji i nastavnici zaposleni u školama na području županije, a njome se traži odgoda nastave uživo i na daljinu za minimalno dva do četiri tjedna.

RAVNATELJ NZJZ-A ŠOSTAR O CIJEPLJENJU I POVRATKU U ŠKOLU: ‘Djecu treba što prije vratiti u jedan relativno normalan život’