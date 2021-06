Ministar znanosti i obrazovanja Radovan Fuchs osvrnuo se na slučaj iz Škole primijenjene umjetnosti i dizajna u Zadru gdje je profesorica popila vodu u koju joj je netko ulio dezinficijens. Još nije potvrđeno jesu li tu opačinu napravili učenici, a ako jesu ministar Fucsh smatra da im ipak ne bi trebalo izreći najstrožu kaznu - isključenja iz škole.

'Nadam se da je riječ o psini, a ne o uroti'

"Sigurno nije u redu ako su djeca ulila dezinficijens u čašu s vodom, no ne mislim da se radi o diverziji s namjerom trovanja ili nečem sličnom. Ako su to učinili učenici, a moguće da jesu, nisam za to da ih se izbaci iz škole. Treba ih sankcionirati, no ne na taj način. Želim vjerovati da su mislili da je to ludi štos, a ispalo je vrlo nezgodno", rekao je ministar Fuchs za Jutarnji list.

On smatra da se radilo o nepromišljenom mladenačkom nestašluku.

"Doista ne smatram da je riječ o uroti, da bi učenici smišljeno željeli otrovati nastavnicu. Nadam se da je riječ o psini, a ne ataku na zdravlje nastavnice. Bitno je da kolegici nije ništa. S obzirom na količinu koja je ulita u vodu, vrlo vjerojatno joj to i nije moglo prouzročiti ozbiljnije probleme", kazao je Fuchs.

Ravnateljica razmatra najstrožu pedagošku mjeru

Incident se dogodio u popodnevnoj smjeni nastave kada je netko, vjerojatno od učenika, profesorici u bocu vode ulio sredstvo za dezinfekciju. Nakon što je popila tekućinu pružena joj je liječnička pomoć, a potom je otpuštena na kućnu njegu.

Ravnateljica škole najavila je da će se o sankciji za učenika ili učenike raspravljati na sjednici nastavničkog vijeća te da se razmišlja o izricanju najstrože pedagoške mjere - isključenja iz škole.