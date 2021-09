Prvi je dan nove školske godine, a ministar znanosti i obrazovanja Radovan Fuchs iz Zadarske županije, gdje je nazočio otvorenju nove zgrade Osnovne škole Voštarnica, svim je učenicima i nastavnicima zaželio sretan početak školske godine. Upitan je li zabrinut zbog manjeg broja upisanih prvašića, Fuchs je rekao da ih to brine, javlja HRT.

"Brine i Vladu, ali brine i čitav niz sektora. Naravno da jedno društvo čine ljudi i ako nam je natalitet u padu, naravno da to nije dobro ne samo za društveni nego i gospodarski razvoj”, rekao je ministar.

'Zamislite da su djeca bila zatvorena bitno dulje'

Govoreći o psihološkim posljedicama koje su učenici imali zbog nastave online, ministar je kazao da će posljedice otklanjati oni koji su za to školovani, ponajprije psiholozi.

“Svi oni zagovornici isključivo online nastave, mislim da su se sada uvjerili da tehnologija nikada ne može zamijeniti međusobni kontakt. Zamislite da su djeca bila zatvorena bitno dulje. Djeca su kod nas boravila oko 5 tjedana na nastavi online, za razliku od drugih zemalja u kojima je to bilo više izraženo”, kazao je Fuchs.

Komentirajući prijedlog Sindikata Preporod da se s učenicima prođe gradivo koje nisu uspjeli usvojiti zbog online nastave, a zbog čega su morali uzimati instrukcije, Fuchs je kazao da su instrukcije postojale i prije pandemije.

"Vi možete mijenjati kurikule i nastavne planove, ali ako vam satnica poučavanja ostaje ista, onda nećete dobiti ono što želite”, rekao je ministar.

'Šteta što nacionalni ispiti nisu uvedeni prije'

Kazao je i da reformski proces ide k tomu da sva djeca idu na cjelodnevnu nastavu, na boravak u školama.

"On će biti minimalno do 15 sati, a ako lokalna sredina odluči, postoji mogućnost produžetka do 17 sati”, kazao je ministar.

Da bi se postigle promjene u sustavu, ministar kaže da moramo imati analizu te da se stoga kreće s nacionalnim ispitima.

"Šteta što nacionalni ispiti nisu uvedeni prije. Samo Hrvatska i Grčka nemaju nacionalne ispite. Agencija za odgoj i obrazovanje je već ranije dobila uputu da osmisli preporuke kako učitelji u prvih mjesec dana trebaju pristupiti provjeri znanja učenika. Ne možete napraviti generalni test, to učitelji moraju identificirati”, rekao je Fuchs.