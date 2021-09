Ministar znanosti i obrazovanja Radovan Fuchs rekao je u nedjelju, uoči početka nove školske godine da će maske morati nositi učenici od 5. do 8. razreda osnovnih škola te od prvog do četvrtog razreda u gimnazijama, ako u razredu nije osiguran razmak od 1,5 do 2 metra između učenika.

"Maske u školama morati će nositi učenici od 5. do 8. razreda osnovnih škola te od prvog do četvrtog razreda u gimnazijama ukoliko u razredu nije osiguran razmak od 1,5 do dva metra između učenika", rekao je Fuchs u intervjuu za RTL Danas, prije sutrašnjeg početka nove školske godine.

U situacijama gdje je taj razmak manji i ukoliko je epidemiološka situacija u tom području povoljna, pojasnio je, onda ravnatelj može zatražiti i, u suradnji s lokalnim stožerom, donijeti odluku o tome da se maske ne moraju koristiti.

Međutim, maske su obavezne koristiti se u zajedničkim prostorima (hodnici, izvan učionica, školskom prijevozu).

Ministar Fuchs je također kazao da nastavnici koji su cijepljeni, mogu predavati u razredu bez maske, a oni koji nisu cijepljeni moraju nositi masku.

Covid potvrde na roditeljskim sastancima

Upitan za komentar da ravnatelj od roditelja može zatražiti covid potvrde za sudjelovanje na roditeljskom sastanku, a na tom sastanku može, primjerice, biti nastavnik koji ju nema, ministar je odgovorio kako će razrednik, ako nije cijepljen, morat nositi masku i tijekom roditeljskog sastanka. Odluku o covid potvrdama će donijeti ravnatelj ako bi u mjestu kojem gravitiraju učenici, bila loša epidemiološka situacija, pojasnio je.

Fuchs je, na upit kada će se učenici moći vratiti u škole oštećene potresom na Baniji i u Zagrebu, rekao da je na Baniji dobar dio škola obnovljen i sva djeca će krenuti u škole po A modelu. Uz to, intenzivno se razgovara i kako dovršiti onaj dio škola za koje je napravljena projektna dokumentacija, a očekuje se raspis natječaja za izgradnju škola.

Vezano uz dinamiku obnove škola u Zagrebu podsjetio je kako se za to treba pitati gradske vlasti i zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića.