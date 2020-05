MINISTAR FINANCIJA TVRDI DA SINDIKATIMA NISU SPOMINJALI SMANJENJE PLAĆA: ‘Predloženo im je suspendiranje’

‘Ono što još nije konzumirano je stavljeno na stol da se suspendira i stavi van snage, isto kao i neka materijalna prava’

Potpredsjednik Vlade i ministar financija Zdravko Marić izjavio je u četvrtak da su predstavnici Vlade sindikatima javnih i državnih službi predložili suspenziju predhodno dogovorenih prava koja još radnici nisu konzumirali, a ne tiču se smanjenja plaća.

“Ono što još nije konzumirano je stavljeno na stol da se suspendira i stavi van snage, isto kao i neka materijalna prava. Obzirom na sve okolnosti i situaciju u proračunu, mi smatramo da je pravi značajan doprinos da balansiramo između svih nerijetko nepomirljivih ciljeva, s jedne strane zdravstva, potreba proračuna i ekonomije”, rekao je novinarima ministar Marić uoči sjednice Vlade.

Dodao je da je njegov osobni dojam bio da su sindikati sastanak pokušali dodatno izdramatizirati.

Nije bilo predloženo smanjivanje plaća

“Nije bilo predloženo smanjivanje plaća. Mi smo imali najveći štrajk do sada i on je rezultiralo nečime, ali su na neki način ugovorena neka dodatna povećanja. Dobar dio tih povećanja, bilo osnovice ili koeficijenata, je već konzumiran”, objasnio je Marić. Poručio je sindikatima da nastave pregovarati s Vladom, ali da i ona mora početi donositi odluke.”Što se nas tiče, mi ćemo sjesti i dalje razgovarati i elaborirati sve brojke do u detalje. Mislim da smo pokazali sa svim mjerama da nastavljamo s fiskalnom politikom da rashode držimo pod kontrolom”, rekao je.

Marić je ustvrdio da je Vlada vrlo jasno pokazala i izrijekom rekla da se odgovorno odnosi s novcem poreznih obveznika, ne zanemaruje ulogu državnih službenika. Preko 20 posto su porasle plaće svih državnih i javnih službenika u mandatu ove Vlade, istaknuo je.

Naglasio je kako je mnogima jasno da ni “tajming” prošlog štrajka obrazovnih radnika nije bio slučajno odabran pred početak izborne godine, ali da svatko ima legitimno pravo pokrenuti svoje aktivnosti.

Krizu jedino možemo iznjedriti ako postupamo skupa, bez figa u džepu

“Ovu krizu jedino možemo iznjedriti ako svi skupa postupamo bez fora i figa u džepu. Kada govorimo o tim silnim milijardama, nakon četiri godine smanjivanja udjela javnog duga u BDP-u, on se vraća na razinu početka mandata. Jako je važno koliko će brzo Hrvatska krenuti putem oporavka i kada ćemo dosegnuti tu razinu”, poručio je Marić.

Napomenuo je kako je za prošle krize državi za oporavak trebalo 10 godina, šest godina je padala, još četiri godine da bi 2019. dosegnula razinu BDP-a iz 2008. godine.

Dodao je da u ovom trenutku svi trebaju biti izuzetno odgovorni, oprezni te donositi pravoremene i prave odluke.