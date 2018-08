MINISTAR FINANCIJA ŠTO ĆE POJEFTINITI: ‘Past će cijene, konkretno svježem mesu, ribi, voću…’

Zdravko Marić u Dnevniku Nove TV komentirao je povećanja trošarina na cigarete i alkohol, ali i pad cijena kojemu se nada

Ministar zdravstva Milan Kujundžić uporno gura ideju 100-postotnog povećanja trošarina na cigarete i alkohol. Ministar nije jasno odgovorio podržavate li tu njegovu ideju, no kaže kako se jedna takva mjera ne može promatrati izdvojeno.

“Već nekoliko sam puta javno govorio o tome. Mislim da jedna takva mjera, izdvojeno je promatrati, ne mogu promatrati izdvojeno, ali ako je izdvojimo, naravno da uzimamo u obzir i prvi ću ja, bez obzira što nisam stručan za zdravstvo i nisam medicinski educiran, ali znam da je prevencija glavna stvar”, rekao je ministar.

Niži PDV na prehrambene artikle ne znači i automatski niže cijene za građane.

“Nikada nisu uvjeti idealni, ali morate funkcionirati u datim uvjetima i okolnostima. Napravili smo jako puno analiza i projekcija i predložili smo ovo za što smatramo da će u okvirima ovog nastavka poreznog rasterećenja biti najviše primjetno i da će najveći sloj i najveći broj hrvatskih građana to osjetiti. Hrana, po konkretno ovom slučaju svježem mesu, ribi, voću i povrću, je nešto što je u našoj svakodnevnoj košarici, bez obzira na razinu dohotka, ali poglavito za naše sugrađane koji imaju najniže dohotke, zapravo najviše je zastupljeno. Upravo ova mjera je usmjerena da se njima najviše podigne tzv. raspoloživi dohodak, da im ostane sredstava i za neke druge namjene. Međutim, pitanje svih pitanja je hoćemo li osjetiti to smanjivanje cijena. Država nema mehanizam prisile, da nekom zakonskom odredbom nekoga prisili. Međutim, tržište je poprilično konkurentno na području i trgovine, ali i općenito kod proizvođača ovih kategorija svježeg mesa, ribe, voća i povrća, siguran sam da će tržište odraditi svoje. To znači da će doći do pada cijena.”, zaključio je Marić.

Kaže da će mjere građane usmjeriti prema boljem standardu

Mnogi građani očekuju bolji život, spomenula je voditeljica, na što je ministar zaključio:

“Naravno, svi to želimo. U konačnici sve završava ili počinje na stopi zaposlenosti, na visini plaća, standardu hrvatskih građana. Svi bi htjeli da to bude kud i kamo brže i čim prije, ali ovo su mjere koje su usmjerene upravo u tom smjeru…”, rekao je Zdravko Marić na kraju razgovora.