MINISTAR FINANCIJA OPTIMISTIČAN OKO PREGOVORA, NO SINDIKATI UPOZORAVAJU: ‘Pregovori nisu bili u dobroj vjeri, nego s figom u džepu’

Ministar financija Zdravko Marić najavio je nastavak pregovora o plaćama u sektoru zdravstva, no sindikalni čelnik Stjepan Topolnjak se Vlada ponaša nevjerodostojno te je svemu pristupila s figom u džepu

Ministar financija Zdravko Marić najavio je u srijedu nastavak pregovora o plaćama u sektoru zdravstva, izrazivši uvjerenje kako će sredstva za najavljeni rast osnovice od dva posto za sve zaposlene u državnim i javnim službama od 1. rujna biti osigurana na vrijeme.

“Pregovori se nastavljaju, mislim da ćemo sutra na sjednici Vlade donijeti novu odluku o imenovanju pregovaračkih odbora i naravno da ćemo o tome voditi brigu”, rekao je Marić novinarima uoči sjednice Vladina užeg kabineta.

“Vodimo brigu i pratimo ukupnu politiku plaća svih zaposlenih u državnoj i javnoj upravi, pratimo i što se događa s plaćama na razini cijelog gospodarstva. Znate i sami da smo i sami doprinijeli porastu plaća kroz određene porezne izmjene”, rekao je Marić.

Za sve zadužen HZZO

Na pitanje je li znao da će ministar zdravstva Milan Kujundžić na svoju ruku parafirati ugovor o povišicama u zdravstvenom sustavu odgovorio je kako ne bi htio ulaziti u analize, a s Kujundžićem ima “odnos profesionalne suradnje u kojemu nema mjesta za emocije”.

Kad je riječ o plaćama u zdravstvu, s obzirom da je Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (HZZO) od 2015. godine “izvan sustava riznice”, pa tako sve plaće i troškovi u zdravstvu idu kroz HZZO, Ministarstvo financija nije ovlašteno po tome pitanju. “Ali svakako da se i nas nešto treba pitati, u konačnici ćemo kao Vlada o tome zauzeti određeni stav. Ali razgovori i pregovori će se nastaviti”, rekao je.

Smatra kako hrvatski građani mogu biti zadovoljni kvalitetom usluge i stručnosti u zdravstvu, no u isto vrijeme ne može se zanemariti činjenicu “da je financijski sustav u poprilično izazovnoj situaciji i da se moraju tražiti određena rješenja”. Upozorio je pritom da “mjere isključivo na prihodnoj strani nisu dovoljne”.

Opet povećanje lista čekanja?

No, zbog neuspjelih pregovora, sindikati u zdravstvu najavljuju štrajk. Predsjednik Samostalnog sindikata zdravstva i socijalne skrbi Hrvatske, Stjepan Topolnjak, rekao je za N1 kako je jedino jasno da se pregovori nastavljaju u petak ujutro. Dodao je i kako ne vjeruje da bi ministar zdravstva, Milan Kujundžić išao u pregovore sa sindikatima bez premijerova znanja.

I on je potvrdio Marićevo podizanje plaća za dva posto od 1. rujna te dodao kako je iz komunikacije s ministrom financija bilo jedino jasno da Vlada inzistira na horizontalnom povećanju plaća. Podsjetimo, sindikati traže povećanje plaća i ukidanje zabranje zapošljavanja nezdravstvenih radnika za koje tvrde da ih je premalo te potpisivanje novog kolektivnog ugovora, jer sadašnji vrijedi do 31. listopada.

“Vlada se ponaša nevjerodostojno. Pregovori nisu bili u dobroj vjeri, nego s figom u džepu”, rekao je Topolnjak i dodao kako će planirati prosvjedne akcije, ali će zdravstvene ustanove raditi kao vikendom i svim pacijentima pružiti hitnu zdravstvenu zaštitu. Naglasio je kako bi to moglo dovesti do povećanja lista čekanja te zaključio kako ih je Vlada svojim potezima na to prisilila.

