MINISTAR DETALJNO POJASNIO NOVE EKONOMSKE MJERE: ‘Zazivati sada najcrnji scenarij apsolutno nema potrebe. No, ako se on i dogodi…’

Nakon što je predstavio nove mjere za očuvanje gospodarstva ministar rada, mirovinskog sustava i socijalne politike Josip Aladrović poručio je kako nema potrebe za ponovnim zatvaranjem gospodarstva, ali niti da nema problema s nezaposlenošću

Vlada je u utorak predstavila novi paket mjera za pomoć gospodarstvu u vrijeme koronakrize. To je svojevrsni redizajn prvog paketa mjera donesenog još u travnju, a ključne su novosti skraćivanje radnog vremena na 70 posto, umjesto dosadašnjih 50 posto te stupnjevanje potpora sukladno padu prometa.

“Što se tiče mjere skraćenja radnog vremena ona je prije svega namijenjena i konzumirana od strane prerađivačke industrije. U pregovorima s Hrvatskom udrugom poslodavaca i sa sindikatima uvidjeli smo da postoji određeni segment prerađivačke industrije kojima nije dovoljan samo pad efikasnosti od 50 posto zbog pomanjkanja narudžbi i tu smo usvojili nekakve njihove prijedloge da podignemo razinu na 70 posto. To ne znači nužno da će tih 70 posto biti konzumirano u svakom scenariju, ali za one kojima je najugroženija lista narudžbi i poslovanje, oni mogu iskoristiti i tu mogućnost”, objasnio je gostujući na RTL-u ministar rada, mirovinskog sustava i socijalne politike Josip Aladrović.

Nema potrebe za ekonomskim ‘lockdownom’

Ministar uvjerava i da su ugostiteljske udruge zadovoljne novim mjerama, što prema njegovom mišljenju znači da je Vlada s time pogodila. Osvrnuo se i na mogućnost ponovnog zatvaranja gospodarstva, ističući kako nisu računali kolika bi bila cijena toga, jer u ovom trenutku nema potrebe za tako drastičnom mjerom.

“Lockdown u ekonomskom smjeru ne očekujemo. Ne smatramo da će on biti potreban i zato smo išli s ovim mjerama kako bi omogućili onima koji rade da lakše prebrode ovu tešku epidemiološku situaciju. Ako se pogorša epidemiološka situacija znat ćemo reagirati na vrijeme. Moramo poslati poruke ekonomskog optimizma, zaista sada zazivati najcrnji scenarij apsolutno nema potrebe. No ako se oni dogode, mi ćemo odreagirati kao što smo svaki put do sad”, uvjerava Aladrović.

Razina zaposlenosti veća nego prije epidemije

Aladrović poručuje kako se žele sačuvati radna mjesta, ali i da se moraju prihvatiti i rizici mogućih otpuštanja. Uvjerava kako hipotetski poslodavci mogu tražiti mjere samo za dio zaposlenih, ali ipak to u pravilu čine za sve.

“Mi smo danas predstavili paket mjera. Obuhvatili smo veći segment sektora na koje se one odnose i obuhvatili smo već profil poslodavaca koji su imali i niži pad prihoda od 60 posto. Mogućnost otpuštanja je ostavljena poslodavcima i sindikatima da još u ova dva dana, koliko imamo do izglasavanja mjera, da nađemo nekakvo najbolje rješenje. Mi nemamo strukturnih problema s nezaposlenosti i s razinom zaposlenosti. Razina zaposlenosti je veća nego što je bila u pre-COVID fazi, a trendovi nezaposlenosti zapravo su jedna ravna crta kad se gleda grafički od početka lockdowna. Čak postoji određena tendencija pada”, zaključio je ministar rada.