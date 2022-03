Iako su posljednjih nekoliko tjedana cijene goriva na benzinskim postajama obarale rekorde, čini se da će od ovog utorka cijene biti nešto niže.

"Svakog utorka imamo nove cijene goriva, one se računaju kao prosjek pet dana prošlog tjedna. Ovaj tjedan je vis-à-vis cijena bio dobar u odnosu na prošli, cijene su pale na referentnim tržištima", kazao je ministar gospodarstva Tomislav Ćorić gostujući u Dnevniku HRT-a.

"Pored toga, koraci Vlade, odnosno naši koraci smanjenja dijela trošarina, s druge strane ograničavanje marži i s treće strane ukidanje zelene naknade, dovesti će do toga da ćemo od utorka znatno jeftinije točiti naše rezervoare. Dakle, što se tiče dizela, nešto iznad 12 kn, što se tiče benzina, odnosno, Eurosupera, ispod 12 kn, što se tiče plavog dizela nešto malo iznad 8 kn. Dakle, značajno smanjenje u odnosu na prošli tjedan", najavio je ministar Ćorić.

Upisan mogu li građani očekivati da će ovakve cijene potrajati, Ćorić je kazao da je "metodologija takva da onaj sljedeći utorak će zapravo ovisiti o ovom tjednu koji nas čeka". "Nadamo se da će cijene stagnirati na ovoj razini, da neće doći do značajnijeg povećanja. U svakom slučaju, od utorka je situacija puno relaksiranija. Tome smo se i nadali, u tom smjeru je Vlada RH donosila mjere", zaključio je Ćorić na tu temu.

Prijevoznici na udaru

S porastom cijena goriva bore se i brojni prijevoznici čije je poslovanje, uzimajući u obzir i gubitke prouzročene pandemijom koronavirusa - neodrživo.

"Mi prevalit cijenu prijevoza na putnika ne možemo, a da taj prijevoz ne postane toliko skup da si ga putnik više ne može priuštit, dakle došli smo do granice. Svako daljnje povećanje cijene karata bi uzrokovalo da se ljudi više ne voze", kazao je za RTL Danas Hrvoje Meštrović, predsjednik HUP-ove Koordinacije javnolinijskog prijevoza.

Naftni stručnjak Mirko Skalicki, govoreći o mogućem padu cijena goriva, smatra da bi dizel mogao pojeftiniti više od benzina budući da je, pojašnjava, kod zadnjeg velikog povećanja goriva dizel poskupio više nego benzin.

Cijene bi se trebale dodatno sniziti i početkom travnja nakon što bude vidljiv efekt Vladine mjerenje o odustajanju naknada za biogoriva. No, stručnjaci uvjeravaju kako to nije dovoljno te da bi pravi potez bio niži PDV. Za ministra financija to je, pak, neprihvatljivo.

"Teret je na građanima, teret je na gospodarstvu, teret je na poduzetništvu, a država jednostavno i dalje svoje naplaćuje tako da održavanje neke umjetne cijene, nema govora o tome, cijena je realna", objašnjava ekonomski analitičar, Mladen Vedriš.

Plan uštede

Međunarodna agencija za energiju predložila je plan uštede i izdala 10 preporuka; među kojima je rad od kuće, dan bez automobila, ali i vožnja par-nepar.

"Mi smo na dnu Europe, tako da kada bi Hrvatska prihvatila takve mjere onda bi puno više pogoršala svoju energetsku i ekonomsku situaciju, puno više nego što bi se to dogodilo prosječnim zemljama i razvijenim zemljama Europe“, smatra bivši ministar gospodarstva Ljubo Jurčić.

"U razvijenim nacijama, disciplinarnijim nacijama više će biti njihove primjene, ali generalno rečeno, mi ne možemo jedno i drugo. Ne možemo očekivati da ćemo imati smanjeni dotok goriva i skuplje gorivo, i u potpunosti zadržati dosadašnje navike", zaključio je Vedriš.