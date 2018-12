MINISTAR ĆORIĆ O OTKUPU INE OD MAĐARA: ‘Naišli smo na nesuglasice s mađarskom stranom, ugovor još nije potpisan’

“U kontekstu razgovora koji su uslijedili s konzultantima naišli smo na točke oko kojih ne postoji potpuno razumijevanje strana. To se u ovom trenutku rješava”, rekao je Ćorić na pitanje dokle se došlo s najavljenim otkupom Ine

Mađarski premijer Viktor Orban stiže u ponedjeljak u Hrvatsku na sastanak Srednjoeuropske inicijative, a tom prilikom susret će se s premijerom Andrejem Plenkovićem i s predsjednicom Kolindom Grabar Kitarović. Mađarski premijer Orban službeno dolazi u Hrvatsku prvi puta nakon sedam godina.

Na dnevnom redu bit će, među ostalim, i razgovor o nizu problema vezanih uz afere INA-MOL. O tome je u Dnevniku Nove TV govorio ministar energetike i zaštite okoliša Tomislav Ćorić.

“Rafinerijski biznis jedan je od strateških prioriteta”

“Dvije strane, dvije zemlje, imaju itekako mnogo tema za razgovor. Osobito po pitanju energetskog sektora. Ono što je u Republici Hrvatskoj trenutno aktualno, je projekt realizacije LNG terminala na otoku Krku. Vjerujemo da je Mađarska strana zainteresirana za ta projekt. Apsolutno vjerujemo u realizaciju tog projekta”, kazao je Ćorić dodavši kako se nada da će strateški projekt na Krku biti realiziran u skladu sa zakonima te da neće biti potrebe za tužbama.

Na pitanje što će biti s rafinerijama u Rijeci i Sisku, kazao je da je rafinerijski biznis u Ini jedan od prioriteta Republike Hrvatske.

“Općenito ta vertikalna integriranost kompanije sa svim segmentima njenog poslovanja. Rafinerija u Sisku i rafinerija u Rijeci funkcioniraju u okviru Ine. Vidjet ćemo što će donijeti budućnost. Ovist će i o potencijalnom otkupu Ine od MOL-a. Rafinerijski je biznis u jednom trenutku postao predmet politizacije. Nedavno je bila organizirana konferencija u organizaciji JANAF-a i ključna tema su bile perspektive u naftnom biznisu. Rafinerijski biznis danas prolazi kroz fazu konsolidacije i to treba imati na umu i kad se govori o tom biznisu u Hrvatskoj”, istkanuo je.

“Duboko vjerujem da će se nešto realizirati”

Što se tiče otkupa dionica Ine, koji je premijer Plenković spomenuo još prije dvije godine, minsitar Ćorić kaže da je u međuvremenu osnovan savjet za otkup te su donesene neke odluke.

“Odabrali smo konzultanta to je Morgan Stanley, Grupe Intesa, Privredna banka Zagreb. No u kontekstu razgovora koji su uslijedili s konzultantima naišli smo na točke oko kojih ne postoji potpuno razumijevanje strana. To se u ovom trenutku rješava”, rekao je Ćorić dodavši da skeniranje kompanije još nije počelo zbog spomenutih nesuglasica, a time ni ugovor još nije potpisan. Na pitanje nije li to prevara, odgovorio je da nije.

“Duboko vjerujem da će se nešto realizirati. Izabrali smo konzultanta, ponudu smo ocijenili kao najbolju, međutim nakon toga slijede razgovori, pregovori i zatim potpisivanja ugovora. Dvije strane u tim pregovorima na jedan dio nemaju isti pogledi i u tom kontekstu se vode razgovori. To je sasvim normalno u svijetu biznisa”, rekao je naglasivši kako uvijek postoji mogućnost da se ugovor i ne potpiše, ali je odbio govoriti o političkoj odgovornosti u slučaju takvog scenarija.

“Govorimo o ugovoru između dvije strane. Republike Hrvatske s jedne i konzultanta s druge strane. U tom ugovoru neke stavke su predmet razmatranja i kao takve ih treba pojasniti. Hoće li to trajati mjesec dana ili tri mjeseca u kontekstu Ine kao strateške kompanije, nije važno”, naglasio je.

“Slučaj Hernadija je čisto pravosudno pitanje”

Također, rekao je da po tom pitanju ne može govoriti niti o rokovima kada bi mogla završiti evaluacija.

Što se tiče eventualnog zahtjeva premijera Orbana da se prvog čovjeka MOL-a Zsolta Hernadija “ostavi na miru” zbog raspisane međunarodne tjeralice, ministar Ćorić je kazao da je to “čisto pravosudno pitanje”. O suradnji s predsjednikom uprave Ine te članovima nadzornog odbora, kazao je da je “suradnja korektna”.

Na pitanje što će biti ako Hrvatska nakon postupka druge arbitraže oko Ine izgubi tri milijarde kuna odštete, odgovorio je da se radi o procesu koji je pokrenula mađarska strana, a u kojem je hrvatska strana dala sve od sebe.

