Nakon sjednice Vlade na konferenciji za novinare ministar gospodarstva i održivog razvoja Tomislav Ćorić govorio je o reviziji arbitražne odluke u vezi Ine. "Uputit ćemo reviziju protiv arbitražnog pravorijeka iz 2016. godine. To će se dogoditi pred švicarskim saveznim Vrhovnom sudom. Temeljito smo analizirali postupke RH temeljem odluke Vrhovnog suda od prije mjesec dana”, kazao je Ćorić.

"Temeljem tih analiza i pravnih mišljenja idemo u reviziju te odluke'', dodao je. "Slična revizija je pokrenuta 2016. godine, ali u ovom trenutku imamo neke bitno promijenjene okolnosti, prije svega činjenicu da je naš Vrhovni sud potvrdio pravomoćnu presudu protiv osumnjičenika za korupciju, g. Sanadera, odnosno g. Hernandija i u tom kontekstu držimo da je pravna pozicija u kontekstu ove revizije arbitražne odluke znatno bolja nego je to bila 2016 godine. S obzirom na novonastale okolnosti i odluku da RH zahtijeva reviziju arbitražne odluke iz 2016. godine, proces komunikacije s mađarskom stranom po pitanju otkupa dionica Ine od mađarskog MOL-a će se u ovom trenutku, a do okončanja ovog revizijskog procesa, zaustaviti. Držimo da je to jedina razumna odluka u ovom trenutku", kazao je Ćorić, dodajući da su u proteklom razdoblju kontinuirano komunicirali s drugom stranom o mogućnostima otkupa.

"Dolazilo je do razlike u ocjenama naše i mađarske strane po pitanju vrijednosti kompanije, pa onda i mađarskog udjela. U tom procesu nismo uspjeli doći do odluke o otkupu. U ovom trenutku s tim procesu zastajemo do konačne odluke švicarskog saveznog Vrhovnog suda", poručio je Ćorić.

Dodao je da je rok za pokretanje postupka revizije 8. veljače 2022. godine te da odgovor očekuju do kraja godine.

'Ne radi se o manevru'

Upitan radi li se o kupovanju vremena, Ćorić je kazao da se ne radi ni o kakvom "manevru" jer je "Hrvatska za realnu otkupnu cijenu mađarskog udjela u Ini imala novac".

"Što se tiče ove naše pravne akcije, ona je rezultat pravomoćne presude Vrhovnog suda RH i nastanka novih okolnosti za koje držimo da su u stanju izmijeniti našu poziciju u arbitražnom postupku. Ako dođe do revizije, ako Vrhovni sud potvrdi našu poziciju, tada kreće novi arbitražni postupak”, rekao je, dodajući da će Ina ove godine imati jako dobar rezultat zbog porasta cijena goriva.

Upitan znači li to sve da idemo u novi arbitražan postupak, Ćorić je kazao da se ovime traži mogućnost novog arbitražnog postupka, budući da sve ovisi o tome kako će na hrvatsku inicijativu reagirati švicarski savezni Vrhovni sud.

'Hrvatska i mađarska strana nisu se mogle usuglasiti'

Rekao je da se od otkupa Ine nije odustalo zbog ulaska u eurozonu. “Mađarska i hrvatska strana se nisu mogle usuglasiti oko otkupne cijene. Nismo pronašli zajednički jezik”, rekao je, dodajući da ne može otkriti koliko je nudila Hrvatska, a koliko MOL.

"Dođe li do poništenja ugovora iz 2009., to pretpostavlja vraćanje na postavke iz 2003. godine, zapravo na tip korporavitnog upravljanja. Ne može se dogoditi da bilo kakvim pravorijekom izbrišemo proteklih 18 godina suradnje mađarskog MOL-a i RH po pitanju upravljanja Inom. Poništenje ugovora iz 2009. godine bi dalo puno veći manevarski prostor Hrvatskoj u kontekstu upravljanju Inom, koji je pozicije dioničara stavljao u veću ravan", dodao je Ćorić. "Bilo kakvo poništenje ugovora može se pokrenuti jedino pred međunarodnom suradnjom. Poruka MOL-u je da, anticipirajući presudu Vrhovnog suda iz listopada ove godine Vlada RH poduzima pravne radnje koje su nam na raspolaganju. Siguran sam da je bilo koja druga treća strana na našoj poziciji učinila isto", poručio je Ćorić.

Upitan o povećanju cijena struje, Ćorić je kazao da se o tome trenutno ne može kalkulirati. "Ono što vidimo u zemljama EU-a poziva na oprez", dodao je.