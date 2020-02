MINISTAR CAPELLI O DAVANJU NOVCA OCU MINISTRA BUTKOVIĆA: ‘Ne treba gledati krvna zrnca, imao je dobar program’

‘Mi smo u tri godine odobrili oko 1500 takvih zahtjeva, a u ovom programu u kojemu je bio i Butkovićev otac su bila 453 zahtjeva. Ja ne znam tko je sve dao zahtjev, imam peteročlano Povjerenstvo koje radi temeljem pravila. U natječajnoj dokumentaciji se ne traži uvid u to imaju li potraživanja prema gradu. To je od 2014. na snazi, ne od jučer’, kazao je ministar Capelli

Ministar turizma Gari Cappelli kazao je, gostujući na N1 televiziji, da je Vlada spremna za dolazak koronavirusa, ali i turista iz Kine.

“Kada je u pitanju turizam, spremni smo, jer nam velik broj turista dolazi iz Kine, oko pola milijuna. U siječnju smo imali 34 posto rast kineskih turista, a u veljači su oni dobili zabranu putovanja. Kinezi, Japanci, Korejci čine oko milijun dolazaka u Hrvatsku. Za usporedbu, Slovenaca je oko 1,2 milijuna. Ti turisti dolaze preko Beča, Budimpešte, Dubaija, pa svuda prolaze kontrole”, rekao je Cappelli.

Naglasio je da zbog koronavirusa ne treba diskriminirati ljude iz Kine.

“Meni je na letu nedavno u avionu prišla djevojka i rekla da nije iz Kine, mislila je da ću reagirati. Zato sam išao i u kineski restoran, da pokažem da cijenimo te ljude i pošaljem poruku. Nama je lijepo bilo brojati turiste tih zemalja, a sada kad je ova situacija trebamo im biti i bliži i pokazati podršku. Svi koji dolaze u Hrvatsku dolaze u zemlju koja je domaćinski raspoložena i žele komunikaciju sa svim narodima i narodnostima”, rekao je Cappeli.

‘Otac ministra Butkovića imao je svu dokumentaciju’

Na pitanje zašto je ocu Olega Butkovića prošle godine Ministarstvo turizma odobrilo 110 tisuća kuna bespovratnih sredstava za uređenje kampa Povile kod Novog Vinodolskog, unatoč desecima tisuća kuna utvrđenog duga za odvoz otpada, Cappelli je kazao kako se ta dokumentacija ne provjerava.

“Natječajna dokumentacija identična je kao što je bila i 2014. godine. Mi smo u tri godine odobrili oko 1500 takvih zahtjeva, a u ovom programu u kojemu je bio i Butkovićev otac su bila 453 zahtjeva. Ja ne znam tko je sve dao zahtjev, imam peteročlano Povjerenstvo koje radi temeljem pravila. U natječajnoj dokumentaciji se ne traži uvid u to imaju li potraživanja prema gradu. To je od 2014. na snazi, ne od jučer. Tražimo ima li dugovanja za porez, vlasnički list, i kvalitetan program. Programom je dobio oko 110.000 kuna. U prvoj fazi morao je opravdati oko 60 posto korištenja sredstava, on je opravdao 85 posto, a na kraju mora opravdati da je sav novac opravdano iskorišten, a to će morati dokazati u lipnju. Nemamo problem da netko pristupi u Ministarstvo, dat ćemo na uvid bilo kome tko želi vidjeti da je sve u skladu s pravilnicima. On je imao dobar program, koliko se sjećam, podizanja kvalitete s 2 na 3 zvjezdice. Bio on otac Olega Butkovića ili nekoga drugoga, ako je imao sve što je traženo za program, ne bismo trebali gledati krvna zrnca”, rekao je Cappelli.

‘Sezona? Počinjemo ranije, završavamo kasnije’

Capelli je govorio i o mogućnostima produljenja turističke sezone.

“Veća je koncentracija turista kada su Uskrs i prvomajski praznici bliže, što ove godne nije slučaj. S avioprometom smo krenuli ranije, čarter-letovi su kretali u svibnju, sad u ožujku. Uložili smo 70 milijuna, povećali 15 posto u odnosu na prije dvije godine – počinjemo ranije, završavamo kasnije. Očekujemo rezultat kao prošle godine s porastom od 1-2 posto, a krajem ožujka ćemo imati više podataka na osnovu kojih ćemo moći reći kakva će biti godina”, rekao je Cappelli.

Osvrnuo se i na novopredloženi Zakon o strancima.

“Prioritet je domaća radna snaga. U Osijeku, Zagrebu i Splitu imali smo sajmove poslova, kvote za strane radnike smo digli na 30.000, a ministar može tražiti još 5000 rezerve. To je do travnja. U travnju se skidaju kvote, ali to će funkcionirati tako da ako potrebnog radnika nema na zavodu, zaposli se strani. Za strane se skidao porez za smještaj i hranu, a sada je to i za domicilne. Sada je prosjek plaće 5330 kuna, a to je u dvije i pol godine naraslo 13 posto. Smanjenjem PDV-a koji je od 01.01. otišao s 25 na 13 posto u restoranima i prehrani cilj je bio podizanje kvalitete i plaća, a ne snižavanje cijena. Mislim da je dobro krenulo u sektoru hotelijerstva. “, rekao je Cappelli na N1.

Na koncu je kazao kako će na unutarstranačkim izborima u HDZ-u biti uz Andreja Plenkovića “jer je napravio dobre stvari u Vladi” te “maksimalno podržao turističku branšu”.

