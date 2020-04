MINISTAR CAPELLI NAJAVLJUJE CRNE DANE ZA TURIZAM: ‘Već smo na 10 posto otkaza, u sljedećih mjesec dana ulazimo u crveno’

‘U Europi se predviđa pad prometa u turizmu za 540 milijardi dolara. Jasno je u kojem smjeru ovo ide’, kazao je ministar turizma Gari Capelli

Agencija Fitch snizila je izglede Hrvatske iz pozitivnih u stabilne, uz zadržavanje kreditne ocjene na BBB-. Ta agencija predviđa pad hrvatskog gospodarstva od pet posto u ovoj godini, uz snažan pad turističkog sektora za čak 50 posto zbog snažnih restrikcija putovanja u Europi.

“To sam im i ja mogao sastaviti, to je bilo evidentno po ovome što se događa, ne samo u Hrvatskoj, nego i u Eruopi”, rekao je ministar turizma Gari Cappelli u RTL-u Danas. “U Europi se predviđa pad prometa u turizmu za 540 milijardi dolara. Jasno je u kojem smjeru ovo ide”, dodao je.

‘Vladinim mjerama sačuvat ćemo gro radne snage’

Capelli je ujedno pohvalio paket Vladinih gospodarskih mjera.

“Današnji paket je velika stvar jer ova kriza će zahvatiti praktički cijeli sektor turizma. U sljedećih mjesec dana ulazimo u crveno. Prvi kvartal je nama pet posto, a sad smo već na 10 posto otkaza. S 90.000 zaposlenih smo došli na 81.000. Zove me puno ugostitelja da je dalo otkaz ljudima, a sada su vidjeli ovu mjeru od 4.000 kuna pa pitaju mogu li zaposlene uzeti natrag. Nisam im danas znao odgovoriti na to pitanje, ali u svakom slučaju dobra je mjera jer vidimo reakciju, prepoznali su da je to dobra mjera. Sačuvat ćemo gro radne snage mjerama”, rekao je Cappelli.

‘Mi smo između 60 i 75 posto pada u turizmu’

S obzirom na tijek događaja, Capelli kaže da je teško prognozirati kada bi se moglo nešto aktivirati.

“Mi smo napravili analizu pada za 60 posto, 75 posto i 90 posto. Mi smo negdje između 60 i 75 posto, to je realno za očekivati. Ne ovisimo samo o sebi, moramo vidjeti što će se oko nas događati. Imate pet milijuna sjedala u avionima koja su blokirana. To su najjače komapnije u ovom trenutku. Za dva mjeseca nećete imati nijednu aviokompaniju koja neće biti u stečaju”, rekao je Cappelli.

U Ministarstvu, kaže Cappelli, rade na programima koji moraju biti spremni kad se situacija popravi.

“Kad shvatimo da na nekom tržištu nešto možemo pokrenuti, moramo biti spremni krenuti odmah s programom. Nama je prvo bilo bitno zdravlje. Pripremamo kroz ove mjere u dvije faze sačuvati radna mjesta, da imamo likvidna sredstva. Realno sagledavajući, neke aktivnosti se, ukoliko se sve nastavi kretati u ovom smjeru, mogu očekivati krajem sedmog mjeseca, u osmom, devetom, desetom mjesecu. To je nešto realno”, rekao je Cappelli za RTL Danas.

