Potpredsjednik Vlade i ministar mora, prometa i infrastrukture, Oleg Butković, proveo je prvi dan nove godine u Beču, na Novogodišnjem koncertu Bečke filharmonije. Iz ministarstva su odgovorili da je Butković ondje bio s privatno s prijateljem, koji je osigurao karte, a ministar je snosio trošak svoje karte. No, do karata za prestižni koncert nije lako doći, jer procedura je malo kompliciranija.

Do karte isključivo ždrijebom

Kako stoji na stranicama Filharmonije, zbog iznimno velike potražnje ulaznice za tri tradicionalna završna godišnja koncerta izvlače se ždrijebom ekskluzivno na stranicama Bečke filharmonije. Na ovaj način ljubitelji glazbe iz cijelog svijeta imaju jednaku priliku za kupnju ovih vrlo željenih ulaznica. Od 1. do 28. veljače 2023. primaju se prijave za sudjelovanje u izvlačenju ulaznica za koncerte na kraju godine 2023./24. Prvi korak prema izradi prijave za ulaznice je prijava za izvlačenje. Za svaki od tri koncerta, koliko ih se održava, možete se prijaviti jednom. Broj ulaznica za Novogodišnji koncert ograničen je na dvije, a za pretpremijeru i koncert na Silvestrovo moguće je kupiti do četiri ulaznice. Cijene ulaznica kreću se od 35 € do 1200 € za Novogodišnji koncert, od 25 € do 860 € za koncert na Silvestrovo te od 20 € do 495 € za pretpremijeru. Dakle, jedini način da se dođe do ulaznica za ove koncerte je sudjelovanjem u online izvlačenju.

'Platio sam svoju ulaznicu. To nije bio poklon'

Danas je sve za N1 objasnio i sam ministar Butković.

"Platio sam svoju ulaznicu. Vi ste mene navikli gledati na gradilištima i u poslu pa je možda bilo čudno da sam se našao na takvom jednom koncertu. Ja sam imao dugo godina želju na takvo nešto otići. Prijatelj je nabavio te karte po redovnoj proceduri. Supruga mu je bila bolesna pa sam išao ja s njim", rekao je Butković, ponovivši da je svoju kartu platio, ali da cijena nije bila 1200 eura.

"To nije poklon, to nije bio nikakav službeni protokol, ja sam išao isključivo u privatnom aranžmanu. Bilo je lijepo. Jedanput u životu vam se pruži prilika da takvo nešto vidite", rekao je Butković.