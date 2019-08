MINISTAR BRANI USTAŠKI POZDRAV: ‘Treba gledati okolnosti i vrijeme kada se izriče’; Tvrdi da se u ovoj situaciji ‘ne može osuditi’

Žustru reakciju policije zbog izvikivanja ustaškog pozdrava traže premijer, pučka pravobraniteljica te HNS, no ministar pravosuđa i akademik Zvonko Kusić smatraju kako se on ne može kažnjavati u svakoj prigodi

Uzvikivanje pozdrava “Za dom spremni” u Splitu i Kninu policija neće sankcionirati, jer smatra da se ne radi o prekršaju ili kaznenom djelu. No, reakciju policije traži pučka pravobraniteljica, HNS, ali i premijer Andrej Plenković.

“Na to sve treba prije svega reagirati policija, a kasnije o tome trebaju odlučivati sudovi”, poručio je Plenković, dok pučka pravobraniteljica Lora Vidović smatra da “ta odluka nije utemeljena na zakonu i na praksi najviših sudova i mislim da na taj način policija direktno zadire u ovlast sudova, jedino je na sudu da odluči je li tu tom konekstu taj pozdrav dopušten ili nije”.

Sagledavanje okolnosti

No, policija neće podići prijavu protiv bivših pripadnika HOS-a i Marka Perkovića Thompsona. Iako smatra taj pozdrav neprihvatljivim, ministar pravosuđa Dražen Bošnjaković slaže se s odlukom policije. On je sinoć, gostujući u RTL-u Danas, rekao kako treba sagledati sve okolnosti.

“Kada se taj pozdrav izvikuje uvijek treba gledati okolnosti, mjesto i vrijeme kada se izriče. Ako je to u nekom komemorativnom prostoru koji se odnosi i na pripadnike HOS-a tada se po meni ne može osuditi, ne možemo procesuirati”, rekao je Bošnjaković.

Takva je i preporuka Vijeća za suočavanje s prošlošću, koja još uvijek nije zakonski regulirana.

“Pozivanje na taj dokument u praksi… Zapravo, sada se ne bi moglo primjenjivati niti na to pozivati, a tu treba reći da će se kod svakog pojedinog slučaja kad se to dogodi utvrditi kakva je bila intencija – je li to primjenjeno u svrhu komemoriranja ili provokacije”, rekao je akademik Zvonko Kusić, predsjednik Vijeća za suočavanje s prošlošću.

Protuustavni pozdrav

Predsjednik Ustavnog suda Miroslav Šeparović također smatra da bi se “Za dom spremni” trebao kažnjavati: “‘Za dom spremni’ je ustaški pozdrav pa je sukladno odlukama Ustavnog suda, njegovo javno isticanje u bilo kojem kontekstu protuustavno.”

S njime se slaže i odvjetnik Anto Nobilo, koji je naglasio dosadašnju praksu sudova u takvim slučajevima: “Imamo dovoljno zakona, mi imamo i dovoljno presuda. Mislim da preko 25 različitih presuda osuđujućih koje govore da je “Za dom spremni” prekršaj, da je to kršenje zakona. Prema tome, čak nam više ne treba nikakav novi zakon jer i Ustav i zakon su tu potpuno jasni.”