MINISTAR BOŽINOVIĆ: ‘Zamislite da se to dogodi u Zagrebu i da je u kombiju bio eksploziv. Kad je ugrožen nečiji život, tu nema pardona’

Žali zbog toga što je u incidentu stradalo dvoje djece i kaže da bi njihove obitelji mogle lakše dobiti azil u Hrvatskoj. Božinović je unatoč svemu siguran da je policija dobro reagirala i da nije bilo prekoračenja ovlasti.

Nakon što se prošlog tjedna dogodila filmska policijska potjera za kombijem punom ilegalnih migranata, ministar unutarnjih poslova Davor Božinović rekao je da hrvatska policija mora biti spremna na takve situacije i ubuduće.

‘Zamislite da je u kombiju bio eksploziv’

Kaže i da je ovo prvi slučaj kada se netko usudio dva puta probiti policijsku blokadu. U svakom slučaju, žali zbog toga što je u incidentu stradalo dvoje djece i kaže da bi njihove obitelji mogle lakše dobiti azil u Hrvatskoj. Božinović je unatoč svemu siguran da je policija dobro reagirala i da nije bilo prekoračenja ovlasti. ‘Kada je ugrožen nečiji život, tu nema pardona. Zamislite da se to dogodi u Zagrebu i da je u kombiju bio eksploziv’, rekao je Božinović u HRT-ovoj emisiji Nedjeljom u 2. Dodao je da je ove godine 18-19 tisuća migranata iz Turske prešlo u Grčku, a taj se priljev osjeti i kod nas pa zato ne isključuje mogućnost eskalacije nove migrantske krize.

‘Ne možemo dopustiti kretanje mimo zakonskih propisa’

Osvrnuo se i na slučaj tragično preminule djevojčice iz Afganistana, Madine. Njezina je obitelj podigla kaznenu prijavu protiv policajaca koji su ih poslali pješice u Srbiju po noći, pri čemu je Madina poginula u naletu vlaka. Božinović kaže da je ta kaznena prijava odbačena, a ta je obitelj u centru predviđenom za migrante kojima se ne može utvrditi identitet. Hrvatska, kaže Božinović, ne krši nikakva pravila kada je riječ o njihovom smještaju i uvjetima istog.

‘Tim obiteljima je u različitim zemljama odbijen azil, prijavljivali su se pod različitim imenima. Mi ćemo njih pustiti vjerojatno u Kutinu, no kako su to problemi s kojima se policija susreće često i s kojima će se još susretati. Ulazak i kretanje mimo zakonskih propisa ne možemo dopustiti i to ne dopušta niti jedna država na svijetu. Humani smo kada moramo biti humani, no imamo odgovornost prije svega za građane Republike Hrvatske’, kaže ministar.

‘Ne bih volio da se dižu nekakvi zidovi i žice’

Strahuje da bi migranti mogli ostati u Hrvatskoj ako Austrija zatvori granice, a za sve smatra krivim poziv tim ljudima da dođu, što je dovelo do radikalnih sentimenata i nezadovoljstva.

‘Hrvatski građani teško da bi mogli prihvatiti u većem broju. Ne bih volio da se dižu nekakvi zidovi i žice. Želimo zadržati karakteristiku otvorene i demokratske zemlje u kojoj nema antimigrantskih elemenata. Hrvatska nema kroz povijest to iskustvo’, kaže Božinović. Upitan što je s izbjeglicama iz Domovinskog rata, kaže da je razlika u tome što su oni govorili hrvatski. Upitan o stanju u Vladi, Božinović kaže da Andrej Plenković radi od jutra do sutra, te da takav kapacitet Hrvatska nije imala već dugo. Kada je riječ o sukobu Plenkovića i predsjednice Grabar-Kitarović, Božinović kaže da nije Plenković taj koji bi se svađao, posebno ne javno, rekao je Božinović za HRT.