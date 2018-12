MINISTAR BOŽINOVIĆ: ‘Od Hrvatske se ne traži da preuzme više migranata’

Istaknuo je da “po svim elementima Hrvatska ispunjava i potvrđuje svoj kredibilitet” i dodao da je danas i javno Hrvatskoj odano priznanje za to

Hrvatska ispunjava sve svoje obveze koje je preuzela u pogledu migrantske politike EU-a i pred nju se ne postavljaju nikakvi novi zahtjevi, izjavio je u četvrtak u Bruxellesu ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.

“Što se Hrvatske tiče, ona provodi sve ono na što se obvezala još 2015. godine i u svim glavnim sastavnicama europske politike migracija dajemo maksimalni doprinos i kada je u pitanju sprječavanje ilegalnih migracija, to jest zaštita vanjskih granica, i kada je u pitanju solidarnost s drugim članicama”, rekao je Božinović koji je u Bruxellesu sudjelovao na sastanku ministara unutarnjih poslova zemalja članica EU-a.

Ministar je kazao da se solidarnost ogleda u činjenici da je Hrvatska integrirala 152 osobe, sirijske izbjeglice, kroz sustav preseljenja iz Turske i 80-tak osoba iz Italije.

Hrvatska ne mora preuzeti više migranata

Na pitanje traži li se od Hrvatske da preuzme više migranata, Božinović je odgovorio da nema ni govora o tome.

“Nema ni govora o tome. To je izvučeno iz izvješća o provedbi europskog migrantskog programa. Postojale su takve ideje, ali su one prije svega usmjerene prema onim zemljama koje nisu pokazale ni minimum solidarnosti. Hrvatska dopušta legalne migracije u mjeri u kojoj je to održivo za hrvatsko društvo i to radi na način koji ne izaziva otpor. Ti ljudi su integrirani, rade, djeca idu u školu i u Hrvatskoj oko migrantskog pitanja nema nikakve drame”, rekao je.

Istaknuo je da “po svim elementima Hrvatska ispunjava i potvrđuje svoj kredibilitet” i dodao da je danas i javno Hrvatskoj odano priznanje za to.

“Hrvatska je zbog rada svoje granične policije danas dobila javno priznanje predsjedavajućeg Vijeća EU-a i niza drugih zemalja. Čak je bilo prijedloga da se iskustvo i ekspertiza koju ima hrvatska granična policija podijeli s drugim članicama”, rekao je.

Sporazum u Marakešu

Također je kazao da je s nekim svojim kolegama iz EU-a razgovorao o Globalnom kompaktu o migracijama koji će biti prihvaćen sljedeći tjedan u Marakešu i strahu koji on proizvodi u nekim članicama.

“Ono što Hrvatsku odvaja od zemalja na koje se neki u Hrvatskoj pozivaju, poput Austrije ili Italije, jest to da te zemlje imaju stotine tisuća ilegalnih migranata na svom teritoriju i oni imaju jedno viđenje tog problema. Treba nam zajednički pristup za taj globalni problem koji se može riješiti samo globalno, a do sada nitko nije izmislio drugu globalnu organizaciju osim UN-a”, zaključio je Božinović.