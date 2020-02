MINISTAR BOŽINOVIĆ O ĆELIĆU: ‘On je od prvog dana bio moj izbor. Ako se pokaže da nema krimena, vratit ću ga na istu poziciju’

Dogodilo se što se dogodilo. U ovom trenutku se vodi još jedan postupak vezan za okolnosti tog događaja s tom prebrzom vožnjom u Zadru i onda ćemo vidjeti, kaže Božinović

Davor Božinović, potpredsjednik Vlade i ministar unutarnjih poslova gostovao je u Dnevniku Nove TV u kojem je govorio o izborima u stranci te drugim aktualnim temama

Prenosimo razgovor:

S kim će završiti HDZ? S Andrejem Plenkovićem ili Mirom Kovačem?

S Andrejem Plenkovićem. Najvažnije je da završe, a takve poruke dolaze od svih kandidata, s jedinstvom HDZ-a koji će onda, na jesen, pokazati rezultate i dobiti te izbore.

Vidjeli smo da vaši protivnici stišću redove…

Rekli ste protivnici. Ma ne, to su konkurenti.

Dobro, konkurenti. Mislim na SDP.

Dobro, to su protivnici.

Dakle, oni stišću redove. Već se pripremaju za parlamentarne izbore, vi ste prilično razjedinjeni, vi se sad borite unutar sebe. Hoće li vam ta razjedinjenost naštetiti na parlametarnim izborima?

Ako kažete da smo razjedinjeni, onda za Vas demokracija i demokratski procesi nisu nešto dobro. Demokracija je uvijek dobro došla, pogotovo kad govorimo o jednoj političkoj stranci, pogotovo je dobrodošla na nacionalnoj razini i u politici uopće. Ja sam siguran da ćemo izaći iz ovoga jači. Ono što smo danas čuli, vidim da je akademik Reiner prolazio kroz ono što su govorili, vidim da su sve što su danas rekli, rekli i prije 5-6 godina kad su imali onaj program 21 za koji su kasnije sami rekli da nisu ništa ispunili.

I sami SDP-ovci priznaju da im HDZ-ove afere dođu kao naručene, leti perje na sve strane. Gdje je tome kraj? Kakva se poruka šalje?

Što se tiče afera, ono što je bitno kad je HDZ na vlasti nema nikakvog pritiska na institucije u smislu da se nešto zataškava, ako se nešto otkrije, onda se to procesuira.

Postavlja se pitanje tko su ti ljudi na tim funkcijama. Netko ih je postavio, to je nečija odgovornost.

Nemojmo prejudicirati. To što je netko zahvaćen s nekom aferom ne znači automatski da je kriv, puno puta se to i pokazalo.

Zašto ste onda neke ministre smijenili, a nije se dokazalo da su krivi?

Uvijek je to bilo nakon razgovora s nekim kolegama koji su u konačnici sami prihvatili. I to je ta prednost i snaga HDZ-a, da ljudi kad osjete da više štete nego koriste, se povuku…

Bojite li se scenarija da Andrej Plenković pobjedi kao predsjednik, ali da sva druga ključna stranačka mjesta pripadnu taboru Mire Kovača?

Ne bojim se tog scenarija, siguran sam da će Andrej Plenković i ljudi koji su uz njega na ovim izborima, pobijediti. Ako pobjedi još netko drugi, to nije nikakav novi scenarij. Dakle, Plenković je vodio HDZ s Predsjedništvom koje praktički nije ni u kojem smislu birao, oni su se izabrali prije… Mislim da je ekipa koju je složio Plenković spoj profesionalnosti i stručnosti i političke biografije. Mislim da je to dobar odabir.

U toj je ekipi i Zdravka Bušić koja je kandidatkinja za potpredsjednicu stranke, podilazite li time desnici i ženama?

Kako mislite podilazimo?

Pa malo se umiljavate…

Gospođa se kandidirala i hvala Bogu da se kandidira. Gospođa Bušić je jedna od prvih suradnica predsjednika Tuđmana koja dobro zna što je tuđmanizam, što je Tuđmanova doktrina, kako se vodi država, kako se vodila država u ključnim trenucima za osamostaljenje. Ona je veliki doprinos Plenkovićevom timu i ja mislim da je to vrlo snažna poruka i kroz njezino iskustvo, da bi i Tuđman vjerojatno vodio HDZ na način na koji ga vodi Plenković, a to je, jako ga pozicionirati u svijetu.

Vidjeli smo pravosudni epilog oko Josipa Ćelića. Što će biti sada s njim?

Što se tiče Ćelića on je od prvog dana bio moj izbor za jednu od najviših policijskih funkcija i on je cijelo vrijeme dok je bio zamjenik glavnog ravnatelja bio osoba kojoj si mogao povjeriti vrlo složene zadatke, pogotovo vezane za zaštitu granice. Mi smo praktički naslijedili granicu s BiH na kojoj nije bio jedan dvogled, a danas imamo vrlo dobro ustrojenu graničnu policiju na tom dijelu. Dogodilo se što se dogodilo. U ovom trenutku se vodi još jedan postupak vezan za okolnosti tog događaja s tom prebrzom vožnjom u Zadru i onda ćemo vidjeti.

Planirate li ga vratiti na funkciju?

Ako se to sve pokaže da nema nikakvog krimena na njemu, i ako on to bude htio, naravno da ću ga vratiti.

Na istu poziciju?

Naravno.