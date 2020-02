GLAVNI DRŽAVNI ODVJETNIK IPAK PADA! Ministar tvrdi: ‘Nismo znali da je mason, to je neprihvatljivo. Ako sam ne preda ostavku…’

“Razgovarali smo, očekujem ostavku glavnog državnog odvjetnika”, rekao je Bošnjaković

Ministar pravosuđa Dražen Bošnjaković izjavio je danas kako očekuje ostavku glavnog državnog odvjetnika Dražena Jelenića nakon priznanja da je član masona.

GLAVNI DRŽAVNI ODVJETNIK PRIZNAO ZAŠTO JE POSTAO MASON: ‘Imponiralo mi je’; Tvrdi da se ne boji ‘kompromitirajućih’ snimaka

“Neprihvatljivo je to članstvo, djelovanje je prikriveno velom tajne i predstavlja potencijalni rizik. Razgovarali smo, očekujem ostavku glavnog državnog odvjetnika. Hoće li on tako postupiti, to je njegova osobna odluka, ako toga ne bude, mislim da će Vlada pokrenuti postupak. Želimo to brzo riješiti. Nismo to znali ranije.”, rekao je Bošnjaković ispred Vlade.

Ćorić pak ne vidi problem

Ministar zaštite okoliša i energetike Tomislav Ćorić rekao je da ne vidi ništa problematično u činjenici da je glavni državni odvjetnik Dražen Jelenić član masonske lože.

“Bilo čija pripadnost bilo kojem udruženju u Republici Hrvatskoj, ukoliko to udruženje djeluje u skladu sa zakonom, meni osobno, u ovom konkretnom slučaju, nije nešto što je predmet propitivanja”, rekao je ministar Ćorić.

Na pitanje kako javnost može vjerovati u neovisnost odvjetništva ako je glavni čovjek u tajnom društvu koje ima svoja pravila i gdje se članovi međusobno štite i pomažu, uzvratio je novinaru da je vrlo sugestivan.

“Ja o tome ne znam ništa. Nisam član takvog ili bilo kojeg društva u Hrvatskoj, osim šahovskog kluba, čime se ponosim. Imajući to na umu, ne mogu govoriti niti o uvjetima niti o funkcioniranju jedne takve organizacije. Ukoliko je ona prijavljenja i njezina aktivnost nije ilegalna, ne vidim razlog zašto bi to bio problem. Ukoliko neki druge vide, onda je dobro da to propituju”, ocijenio je Ćorić.

Ono što vidi, kaže, je da je Jelenić vrlo otvoreno nastupio i jasno uputio poruke po tom pitanju. “Meni se to što je izrekao barem u kontekstu njegovog funkcioniranja čini vrlo prihvatljivim i konačno simpatično”, istaknuo je.

‘Prijatelj me pitao…

Podsjetimo, nakon što je politički tjednik Nacional objavio da posjeduje dokumente koji potvrđuju da je glavni državni odvjetnik Dražen Jelenić pristupio slobodnim zidarima, odnosno masonskoj loži koju u Zagrebu vodi ugledni oftalmolog Nikica Gabrić, sam Jelenić potvrdio je da je član masonske lože Veliki Orijent Hrvatske, ali da je udrugu koju vodi Gabrić napustio još u listopadu 2018. godine.

Jelenićevo priznaje da je mason izazvalo je niz rekacija u javnosti, čak i sumnje da bi zbog toga mogao biti u sukobu interesa.

Jutros je u razgovoru za N1 objasnio zašto je postao mason:

“Moj prijatelj me je pitao. U jednu ruku, s obzirom da je geslo da samo ugledni ljudi mogu postati članovi masonske lože, moram priznati da mi je u tom trenutku to s jedne strane imponiralo da je netko prepoznao moju stručnost, moj rad i profesionalno zalaganje i da na taj način mogu doprinijeti radu udruge koja se zalaže za boljitak u društvu, u zajednici, počevši od obitelji, okruženja u kojem živite, od Republike Hrvatske, odnosno domovine”, rekao je Jelenić.

‘To je zakonito osnovana udruga’

Upitan misli li da bi se, zbog mistike koja obavija pojam masona i njihova djelovanja, moglo propitivati njegov rad ili vjerodostojnost njegova rada u Državnom odvjetništvu, Jelenić je rekao da mu to nije palo na pamet “zato što se radi o zakonito osnovanoj udruzi koja se bavi dozvoljenim i zakonitim radom u Republici Hrvatskoj”, rekao je.