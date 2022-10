U Ministarstvu zdravstva danas je održana konferencija za medije na temu reforme zdravstva i javne rasprave o dva prijedloga izmjena zakona. Na početku konferencije za medije obraćajući se prisutnima, ministar Vili Beroš je napravio lapsus.

"Zdrav čovjek ima stotinu žena…", rekao je Beroš uz smijeh, pa se nakon toga ispravio: "Zdrav čovjek ima stotinu želja, a bolestan samo jednu".

Beroš je kazao da je promjena i više nego nužna te da je osnovni cilj zdravstvene reforme jačanje javnog zdravstvenog sustava. Istaknuo je da je zadatak reforme jačanje javnog zdravstvenog sustava, a cilj je jačanje primarne zdravstvene zaštite koja u RH ne vrši svoju ulogu onako kako treba.

Što se tiče plaćanja, rekao je kako je došlo vrijeme da se plaća prema kvaliteti pružene usluge i ishodima liječenja. Oko ovoga se mora postići konsenzus. Ovo nije izmišljanje tople vode, ovo je zaživjelo u zapadnoj Europi i ovo odgovara modernim zdravstvenim izazovima, oko ovoga se svi skupa moramo složiti", kaže ministar.

Oslonac i na privatni sustav

Država će se osloniti i na privatni sustav jer to razumne vlade rade, bila bi greška ne koristiti resurse koje imamo, rekao je Beroš. "Potpuno smo svjesni da privatni zdravstveni sustav ima svoju ulogu i mora biti komplementaran, posebno kad se govori o pandemiji onkoloških bolesti", rekao je.

"Osnovni specifični cilj je jačanje primarne zdravstvene zaštite. Primarna zaštita sad ne vrši svoju ulogu onako kako bi trebala, tome nisu krivi liječnici obiteljske medicine koji su često pretrpani poslom. Naglasak je na preventivi i ranom otkrivanju bolesti, obiteljska medicina mora biti naš adut. Drugo je reorganizacija bolnica. Ovo je prevelik broj bolnica na naš broj stanovnika", rekao je. Beroš kaže da je važno pitanje ljudskih resursa te da treba nadoknaditi broj potrebnih specijalista iako to nije ni brzo ni jednostavno.

Ministar je istaknuo da se javno savjetovanje produžuje do 5. studenoga.

"Cilj nam je postići ravnotežu između želja i očekivanja pacijenata i objektivne mogućnosti države i društva, računajući na raspoložive resurse", rekao je.

Spomenuo i uvođenje eKartona koje nas stavlja u red vodećih zemalja u Europi, isključujući nordijske zemlje, prema implementaciji digitalnih sustava u zdravstvo. "Na razini primarne zdravstvene zaštite mora se pružati najveći broj usluga i mora raditi najveći broj stručnjaka i oni moraju biti na raspolaganju građanima", kaže ministar.

Istaknuo je da je cilj rano otkrivanje bolesti jer na taj način su neke u potpunosti izlječive. "Okret ka preventivi je nužnost", rekao je Vili Beroš.

'Hrvati su malo bahati'

Govoreći o financiranju zdravstva, ravnatelj HZZO-a Lucijan Vukelić poručio da su građani Hrvatske bahati jer misle da je zdravstvena skrb besplatna.

“Imam puno rodbine u Americi. Čim ga vidim on kaže – hvala Bogu, zdrav sam. Jer to u Americi košta. To se u Americi iz svog džepa plaća. Naši ljudi su malo bahati. Kažu – to je besplatno. To nije besplatno, zdravlje u Hrvata košta”, rekao je Vukelić.

Smatra da je naš sustav zdravstvenog osiguranja pravedan. "Sustav je utemeljen na Bismarckovom sustavu solidarnosti, kao i na sustavu plaćanja iz proračuna. Šest milijardi kuna dobija se iz doprinosa, a ostalo popunjava državni proračun. Jedna trećina građana radi, oko milijun i nešto, a liječi se i koristi zdravstvene usluge 4 milijuna i 150.000 Hrvata. Zadovoljan sam što to uspijevamo pokriti”, kazao je Vukelić.

“Uz osnovno zdravstveno osiguranje ovih se dana provlače neistine o dopunskom zdravstvenom osiguranju. Povećanje se odnosi na participaciju koja ide bolnicama. Bolnice će moći povući više novaca iz zdravstvenog osiguranja. Kad je bilo o tome govora, navelo se da će se povećati cijena auto-osiguranja – to je isto neshvaćanje predloženog. Imali smo četiri posto avansa i ostatak na kraju godine na konačnom obračunu, a sad će to biti pet posto na početku”, dodao je ravnatelj HZZO-a.