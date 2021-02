MINISTAR BEROŠ POJMA NEMA TKO SE CIJEPIO: Hvalio se da sve kontrolira kroz ‘e cijepih’, a sada pokušava zataškati skandal u resoru

Iz razgovora s obiteljskom liječnicom, dr. Krolo, saznali smo da ona ovih dana uredno upisuje podatke cijepljenih u sustav ‘e-cijepih’ i onda to ‘vide’ i u HZJZ-u i svi nadležni, no, Ministarstvo zdravstva i HZJZ nam nisu htjeli odgovoriti na pitanja o funkcioniranju sustava koji je trebao spriječiti zloupotrebe

Sudeći prema držanju i izjavama ministra zdravstva, Vilija Beroša, on sebe i svoje ministarstvo ne smatra odgovornim za zabrinjavajuće mnogo slučajeva cijepljenja preko reda. “Osnovano je Povjerenstvo za praćenje i analizu cijepljenja pri Ministarstvu zdravstva, koje će analizirati dostavljena izvješća. Ako ne bude znakova odstupanja od programa cijepljenja, dalje se neće trebati ništa raditi. Ako uočimo neke nepravilnosti, uputit ću zdravstvenu inspekciju Ministarstva zdravstva u KBC Zagreb ili bilo koju drugu ustanovu u kojoj bi eventualno bilo nepravilnosti kako bi se sve pomno istražilo”, izjavio je ministar Beroš za Jutarnji list u utorak, 16. veljače.

Prije otprilike mjesec i pol, točnije 27. prosinca prošle godine, stjecao se dojam da ministar Beroš ima jedan jedini centralni registar kroz koji prati što se zbiva s cijepljenjem. “Pokrenut je i novi elektronički sustav tzv. e-cijepih, jedan centralni e-cjepni karton Republike Hrvatske u koji liječnici uvode podatke”, izjavio je u Dnevniku HRT-a, 27. prosinca prošle godine, a ta je izjava prenesena i dan danas dostupna i na web stranici Vlade.

Danas, nakon slučajeva cijepljenja preko reda, ponaša se više kao promatrač sa strane, koji osniva povjerenstvo i šalje inspekciju na teren – jer nema nikakvog uvida u način trošenja cjepiva i moguće devijacije. U utorak, 16. veljače ove godine, u dnevniku Nove TV je izjavio da je “zatražio od svih ustanova podatke iz registra o tome tko je cijepljen”.

Gdje je nestao centralni e-karton?

Ima li, dakle, to centralnog registra ili nema? Znači li to da sustav e cijepih ipak nije proradio? Ili je proradio samo djelomično, ili nije funkcionalan?

Postavili smo to pitanje i Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo i Ministarstvu zdravstva, no nismo dobili odgovore. Iz HZJZ su nas uputili na Ministarstvo, jer, kažu, to je u njihovoj domeni. Iz Ministarstva, međutim, nisu htjeli odgovoriti na vrlo konkretna pitanja Net.hr-a o tome je li proradio sustav i kako je moguće da su se dogodili slučajevi o kojima izvještavamo, ako je sustav funkcionalan.

Prvi puta smo čuli o mogućnosti da “proradi” sustav e-cijepih kada smo na Net.hr-u objavili dopis koji je iz HZJZ-a početkom prosinca prošle godine upućen svim zdravstvenim ustanovama i lokalnim zavodima za javno zdravstvo, s najavom plana cijepljenja i mogućim hodogramom, koji je potpisao epidemiolog Bernard Kaić, voditelj Službe za epidemiologiju zaraznih bolesti HZJZ-a. Još u tom dopisu je, naime, naglašeno da treba osigurati evidentiranje cijepljenja, te da bi do početka cijepljenja trebao profunkcionirati “e-cijepih” sustav. “Ako sustav proradi, cijepljene osobe se mogu upisivati izravno u e-cijepih ili u bolničke BIS-ove, ambulantne informatičke sustave, pa putem web servisa povlačiti u e-cijepih. Ako ne profunkcionira, morat ćemo improvizirati u zadnji čas”, pisao je Kaić.

Dr. Krolo: Mi u domovima zdravlja koristimo ovaj sustav

“Da, proradilo je, barem što se tiče nas iz domova zdravlja”, kaže u kratkom razgovoru za Net.hr dr. Vikica Krolo, obiteljska liječnica iz Splita (i zamjenica predsjednika Hrvatske liječničke komore). Ona je početkom tjedna dobila prve doze cjepiva i sve osobe koje je cijepila je i unijela u sustav.

“Sustav funkcionira na način da upišemo cjepivo koje dobijemo u e-skladište, unesemo naziv i serijski broj cjepiva, a kada cijepimo pacijenta registriramo u našem e-zdravstvenom kartonu i pošaljemo poruku u CEZIH. Preko te poruke informaciju o procijepljenom pacijentu dobije Zavod za javno zdravstvo”, opisuje dr. Vikica Krolo za Net.hr.

CEZIH je Centralni zdravstveni informacijski sustav Republike Hrvatske, a povezan je s HZJZ-om, i HZZO-om, i, kako kaže dr. Krolo, ovlašteni iz tih institucija sada će moći vidjeti tko je cijepljen u njezinoj ordinaciji.

“To je dodatni administrativni posao za onog koji cijepi, ali na takav način Zavod dobije brzu i točnu informaciju o procijepljenosti u RH”, kaže dr. Krolo. Ona kaže da je informacija o sustavu stigla prije otprilike mjesec dana kroz program u kojem radi (ona radi na MCS programu), ali ona je tek sada unosila prve podatke jer je tek sada dobila prve doze cjepiva.

Dr. Krolo ne zna jesu li i prva cijepljenja potkraj prosinca i početkom siječnja išla kroz taj sustav. Ona je, kao zdravstvena radnica, bila pozvana na cijepljenje u Zavod za javno zdravstvo – i pretpostavlja da su tada uneseni podaci o njezinom cijepljenju i cijepljenju drugih medicinskih djelatnika. I sama je začuđena s ovom pojavom tzv. sive zone, odnosno, onih koji su se cijepili jer je bilo navodnih viškova cjepiva u bolnicama, pa su neki “uglednici” naišli slučajno. Nije joj jasno kako su ta cjepiva bila evidentirana, ili nisu bila evidentirana.

Kako je moguće da bolnicama ne ide e-povezivanje?

Ako su oni u domovina zdravlja prikopčani na sustav, kako je moguće da neke bolnice nisu bile? Ili su bile? Dr. Krolo ne zna taj odgovor, no upozorava da pojedine bolnice nisu odgovarajuće elektronički povezane u sustav. “Evo vam primjera iz našeg KBC-a Split, s pola mogu riješiti stvari elektronski, s pola ne mogu…”, kaže dr. Krolo.

S obzirom na to da je do sada već poznato da su se pojedine osobe cijepile preko reda i u Zavodu za javno zdravstvo Adrija Štampar u Zagrebu (poznato je za bivšeg ministra Slavka Linića, a neslužbeno se tvrdi da su cijepljeni i mnogi drugi), ostaje dakako otvoreno i pitanje kako su te doze cjepiva evidentirane u sustavu.

Je li u sustavu e cijepih prošlo pod normalno da je u “Andriji Štamparu” cijepljen Slavko Linić, u KBC-u Zagreb Damir Boras, a u Klinici Fran Mihaljević, zajedno s medicinskim osobljem i mama predstojnice Klinike Alemke Markotić? Jesu li i članovi obitelji nekih drugih medicinskih djelatnika ušli u e-cijepih po istom modelu?

Plan cijepljenja je donijelo Ministarstvo zdravstva, na prijedlog HZJZ-a, no nositelj cijelog projekta je Ministarstvo zdravstva. Hodogram, tko će se kada i gdje cijepiti, potpisao je ministar zdravstva Vili Beroš. On je objavio i da je profunkcionirao sustav e-cijepih, no, po svemu sudeći, sada ne želi odgovoriti je li profunkcionirao posve ili su ostali “oblaci” u sustavu.

Stiže rusko cjepivo

U međuvremenu Vlada i ministar Beroš na sav glas skandal s cijepljenjem preko reda i neredom u sustavu cijepljenja nastoje prekriti najavom brze nabave – u EU-u neodobrenog – cjepiva iz Rusije. No, neovisno o tome, pitanje sustava e-cijepih ostaje otvoreno.

Je li proradio? Nije li za Program cijepljenja i evidenciju tog dragocjenog proizvoda odgovorno Ministarstvo zdravstva?

Tko i kako kontrolira sustav e cijepih? Ministar Beroš se 27. prosinca prošle godine hvalio kako će kroz sustav osobno pratiti kako su reagirali prvi cijepljeni, te bi se moglo zaključiti da je mogao i pratiti ukupnu raspodjelu i konzumaciju cjepiva. Ako ne žele javno objaviti sva imena, mogu li objaviti protokole i tko je odgovoran? Za to je nesumnjivo odgovoran ministar Beroš.

Sada se međutim posve izmiče iz odgovornosti i osmišljava povjerenstvo. Ako je i profunkcionirao, sustav e-cijepih je kontaminiran već u svom startu, jer se pokazalo da propušta masovna cijepljena preko veze. Uzalud će domovi zdravlja unositi podatke o onima “običnima” cijepljenima, kada je sustav uspostavljen tako i to pod paskom Ministarstva zdravstva, i HZJZ-a, na način da su se mogle dogoditi ovako velike devijacije.