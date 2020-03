MINISTAR BEROŠ OBJAVIO VAŽAN GRAFIKAN PA ODGOVORIO NA KLJUČNO PITANJE: Koliko naš sustav još može izdržati?

Ministar zdravstva objavio je grafikon koji prikazuje broj oboljelih od COVID-19 u Hrvatskoj: ‘Nije uvijek lako, ali moramo!’

U trenutku pandemije koronavirusa koja je zahvatila svijet, danas su u Hrvatskoj potvrđene 53 novooboljele osobe, tako da je sada ukupno 495 zaraženih koronavirusom. Nakon konferencije za novinare Nacionalnog stožera za civilnu zaštitu, ministar zdravstva Vili Beroš objavio je na Twitteru i grafikon koji prikazuje broj oboljelih od COVID-19 u Hrvatskoj.

“31. dan borbe protiv koronavirusa. Kako to izgleda u brojevima, vidite. A kako to izgleda u našim domovima i na ulicama ovisi o svima nama. Zato pohvaljujem sve koji se drže uputa. Nije uvijek lako, ali moramo!”, poručio je ministar zdravstva uz #ostanidoma.

31.dan borbe protiv koronavirusa. Kako to izgleda u brojevima, vidite. A kako to izgleda u našim domovima i na ulicama ovisi o svima nama. Zato pohvaljujem sve koji se drže uputa. Nije uvijek lako, ali moramo! #ostanidoma pic.twitter.com/GqA1qAWyBg — Vili Beroš (@ViliBeros) March 26, 2020

U cilju preglednog predstavljanja podataka iz Ministarstva zdravstva dostavili su i grafikon Kumulativne stopa incidencije novih slučajeva koronavirusa u postotcima/promilima, po zemljama, prošli tjedan. Izvor podataka je Europski centar za kontrolu bolesti (ECDC).

Ministar zdravstva gostovao je u RTL Danas gdje je iznio najnovije informacije o epidemiji u Hrvatskoj. Odgovorio je i na pitanje prijeti li nam talijanski scenarij.

‘Napravili smo sve što je moguće’

“Po našim promišljanjima i planovima, nastojali smo napraviti sve ono što je moguće da spriječimo takav razvoj zbivanja u Hrvatskoj. Mislim da smo odgodili početak eksplozivnog rasta broja oboljelih u Hrvatskoj i napravili nužne pripreme i reorganizaciju našeg sustava da na adekvatan način odgovori i povećanom broju oboljelih. I budimo realni, nismo mogli očekivati da virus neće ući u naš zdravstveni sustav, to je bilo izvjesno od samog početka. Jer ipak najveći dio oboljelih dolazi u bolnice. Zbog toga nije moguće na taj način otkloniti mogućnost da virus uđe u zdravstveni sustav. No zbog reorganizacije se nadam da ćemo i nadalje odolijevati mogućoj ugrozi. Moram reći da smo prije neki dan odlučili da se ljudski potencijali grupiraju u tri grupe. Trećina liječnika je u okviru zdravstvenih ustanova i pruža im akutnu zdravstvena skrb, trećina liječnika je na raspolaganju za sekundarne i tercijarne centre, a trećina liječnika je kod kuće i na neki način ih čuvamo”, rekao je.

Koliko sustav još može izdržati?

Na pitanje koliko naš sustav još može podnijeti ovu situaciju i ima li novih testiranja rekao je kako se u Slavonskom Brodu i Ogulinu rade nova testiranja zdravstvenih djelatnika. “No, postupanje epidemiologa je tu od najveće važnosti. Ukoliko epidemilozi rano interveniraju, detektiraju kontakte i odrede epidemiološke mjere prema tim kontaktima na taj način se sužava krug potencijalnog širenja unutar zdravstvene ustanove”, rekao je ministar.

Ministar je komentirao i svoju eksplozivnu reakciju kojom je jučer iznenadio javnost. Podsjetimo, spominjao je zdravstvene djelatnike koji namjerno stanje prikazuju lošijim nego što jest te rat i “petu kolonu”.

“No jučer je došlo do zlonamjernog krivog prikazivanja stanja opreme i to me u tom trenutku doista naljutilo”, rekao je Beroš.

‘Mjere su uvedene na vrijeme i pažljivo balansirane’

Komentirao je vijest da su istraživači s Oxforda objavili da Hrvatska ima najrestriktivnije mjere u svijetu te odgovorio i misli li da su mjere uvedene prekasno. “Ne bih rekao da su uvedene prekasno. Naši dosadašnji rezultati pokazuju da smo među zemljama koje imaju sporiji rast broja oboljelih. Mislim da su mjere uvedene na vrijeme i vrlo pažljivo balansirane. Ne bih rekao da su među najrestriktivnijima, ali iz dana u dan procjenjujemo njihovu važnost i učinak. Za sutra smo najavili određeno smanjivanje tih mjera koje se odnose na dućane oko tržnica da bi omogićili opskrbu jer život ne smije i neće stati. Moramo pažljivo balansirati između očuvanja normalnih životnih tokova i mogućnosti da se infekcija i dalje širi”, rekao je ministar.

