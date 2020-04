MINISTAR BEROŠ NAJAVIO: ‘Ako se ovaj trend nastavi razmislit ćemo o popuštanju mjera za idući vikend’

Beroš nije precizno odgovorio na pitanje kada bi prvo moglo ukinuti mjere pa je samo rekao da će to obznaniti kada dođe vrijeme

Ministar zdravstva Vili Beroš danas je za Dnevnik Nove TV govorio o eventualnom popuštanju mjera, dobrim rezultatima u borbi protiv virusa Covid-19, promjeni lokacije karantena te o liječničkim plaćama. Odgovarajući na pitanje hoće li karantene smještene u privatnim objektima, kao zagrebačka, na kraju biti dodatni trošak za državu Beroš kaže da je on potpisao odluku o karanteni, no da nema informaciju jesu li objekti u privatnom ili javnom vlasništvu.

“Meni je samo bitno da dobijem popis objekata koji su proglašeni karantenama. Mislim da ostvarujemo svega 3500 noćenja. Ne vodim računa o tome tko plaća niti gdje su”, rekao je Beroš za Dnevnik Nove TV.

Smanjenje plaća zdravstvenih radnika

Zdravstveni radnici su se pobunili te imaju smanjene plaće pa ministar kaže kako su mu ravnatelji nekih zdravstvenih ustanova objasnili o čemu se radi, dok neki još nisu. U sve ustanove Ministarstvo zdravstva je poslalo upite te Beroš ističe da je naputak jasan.

“Neki djelatnici su zanemarili da nisu odradili dva tjedna, za to su dobili plaću, ali ne i dodatke”, kaže ministar.

O eventulanom popuštanju mjera za vikend

Rezultati borbe protiv koronavirusa u Hrvatskoj su dobri pa se mnogi pitaju hoće li mjere popustiti u slučaju da se dobar trend nastavi. Kako kaže Beroš, Nacionalni stožer civilne zaštite će razmotriri popuštanje mjera.

“Brojke su više nego dobre, okolnosti su nepredvidive, ali to ne znači da se možemo opustiti i zanemariti ugrozu. Moramo biti oprezni i poštivati mjere, fizički razmak i higijena su od doslovne važnosti. Opuštanja ne smije biti”, odgovorio je Beroš.

Ministar dodaje kako neće kalkulirati s ukidanjem nego da će sve obznaniti kada za to dođe vrijeme. O tome može li se već idući vikend očekivati popuštanje mjera ako nastupi pad novozaraženih par dana zaredom, Beroš odgovara: “Ako se ovakav trend nastavi svakako ćemo razmisliti o popuštanju mjera, pogotovo u županijama gdje je situacija zadovoljavajuća”, rekao je Beroš. No, nije precizno odgovorio na pitanje kada bi prvo moglo ukinuti mjere pa je samo rekao da će to obznaniti kada dođe vrijeme. Istaknuo je da je bitno da se održi ova epidemiološka situacija pa će onda popuštati mjere na razuman i promišljen način, prvenstveno da bi se podigao ekonomski stupanj u državi.

O serološkim testovima

Ideja u Hrvatskoj je da se na koronavirus testiraju najosjetljivije skupine, kao i sve štićenike domova za starije za zaposlenike. Za to su spremni serološki testovi koji su brzi i pozitivni tek tri do šest dana od izlaganja virusu. Ti testovi pokazuju prisutnost antitijela na virus, što pokazuje je li osoba bila ili je još uvijek zaražena. Serološki testovi se tek očekuju u Hrvatskoj te su jučer validirani i pokazali su se dobrima.

“Naša je ideja testirati korisnike usluga u domovima za starije i djelatnike tih domova. U domovima je rizik zaraze veći nego u obiteljima premda u obiteljima ima članova koji pohađaju školu, idu na posao, opet je veća izloženost mogućoj zarazi (…) Uputstva HZJZ-a su vrlo jasna i egzaktna i ako ih domovi poštuju mogli bi imati dobre rezultate”, zaključio je ministar Vili Beroš za Dnevnik Nove TV.

