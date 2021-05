BEROŠ ĆE DANAS CIJEPITI GRAĐANE NA ZAGREBAČKOM VELESAJMU: Stižu podaci o novozaraženima; U Indiji rekordan broj umrlih

Jučer je u Hrvatskoj u protekla 24 sata zabilježeno je 1435 novih slučajeva koronavirusa pa je broj aktivnih slučajeva ukupno 11.265

U Hrvatskoj je 2079 pacijenata na bolničkom liječenju, od toga su na respiratoru 242

Preminulo je 7388 osoba

U svijetu je potvrđeno 156.724.337 slučajeva

Preminulo je 3.270.453, a oporavilo se 134.122.024

Šibensko-kninska županija: 42

9:40 – U protekla 24 sata na području Šibensko-kninske županije potvrđene su 42 novooboljele osobe od covida, a umrle su dvije žene (1937. i 1963. godište) izvijestio je županijski stožer Civilne zaštite. Umrle su dvije žene koje su se liječile u šibenskoj bolnici. Trenutno je 215 oboljelih od covid infekcije. U šibenskoj bolnici liječi se 64 pacijenta, od kojih je osam na respiratoru, a dva na neinvazivnu ventilaciju (NIV). U kninskoj bolnici liječi se 17 pacijenata. Ostali imaju blaže kliničke simptome i u izolaciji su. Pod mjerama zdravstvenog nadzora i samoizolacije trenutno je 722 osoba.

Istarska županija: 7

9:24 – Tijekom protekla 24 sata u Nastavnom zavodu za javno zdravstvo Istarske županije ispitano je 493 uzoraka briseva na COVID-19. Potvrđeno je 7 novozaraženih osoba. Izliječeno je 9 osoba. Trenutno je 107 aktivnih COVID-19 pozitivnih osoba. U mjerama samoizolacije nalazi se 1786 osoba. U Općoj bolnici Pula, na Odjelu za infektologiju, na liječenju je 89 osoba, a od toga se 7 osoba nalazi u respiracijskom centru.

Sisačko-moslavačka županija: 50

8:45 – U Sisačko-moslavačkoj županiji na današnji dan pedeset je novooboljelih osoba od zarazne bolesti COVID-19. Radi se o šesnaest osoba s područja grada Kutine, jedanaest osoba s područja grada Siska, šest osoba s područja grada Petrinje, šest osoba s područja grada Popovače, četiri osobe s područja grada Novske, dvije osobe s područja općine Lipovljani, dvije osobe s područja grada Gline, jednoj osobi s područja općine Sunja, jednoj osobi s područja grada Hrvatska Kostajnica ijednoj osobi s područja općine Donji Kukuruzari.

Požeško-slavonska županija: 22

8:45 – U Požeško-slavonskoj županiji trenutno je aktivno 387 slučajeva zaraze koronavirusom, 354 osobe nalaze se u kućnoj izolaciji, a 33 osobe su hospitalizirane. U samoizolaciji se nalazi 519 osoba, a ukupno je testirano 42055 osoba. Na posljednjem testiranju obrađeno je 188 uzoraka, od kojih je 22 pozitivnih.

U Indiji rekordan broj umrlih

8:08 – Indijska savezna država Tamil Nadu najavila je u subotu mjere zatvaranja koje će trajati dva tjedna, dok je u Indiji zabilježen rekordan broj umrlih od koronavirusa u jednom danu i kontinuirani rast novozaraženih. U protekla 24 sata u Indiji je zabilježeno 4.187 preminulih od covida-19, čime je ukupan broj umrlih u epidemiji porastao na nešto manje od 240.000, izvijestilo je indijsko ministarstvo zdravstva. Sa 401.107 novooboljelih, ukupan broj zaraženih od početka pandemije se povećao na 21.9 milijuna. Vlasti Tamil Nadua objavile su da će mjere zatvaranja na razini cijele države na snagu stupiti u ponedjeljak, a trajat će do 24. svibnja. Dućani i ostali poslovni obrti bit će otvoreni tijekom subote i nedjelje kako bi se građani stigli pripremiti za zatvaranje. Karnataka, susjedna država na jugu Indije čiji je glavni grad Bengaluru, sjedište tehnoloških organizacija, u petak je najavila produljenje mjera ograničavanja kretanja, također do 24. svibnja. Drugi val epidemije uzrokovao je kolaps indijskog zdravstvenog sustava. Država se suočava s nedostatkom bolničkih kreveta i kisika. Popunjeni su kapaciteti mrtvačnica i krematorija te su parkovi i parkirališta postali pogrebne lomače. Stvarni broj covid slučajeva i preminulih od posljedica te bolesti vjerojatno je puno veći od zabilježenog, upozoravaju medicinski stručnjaci.

Beroš danas cijepi građane

8:04 – Ministar zdravstva Vili Beroš će s liječnicima Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i Nastavnog zavoda za javno zdravstvo ‘Dr. Andrija Štampar’ na Zagrebačkom velesajmu danas cijepiti građane, od 10,30 sati do 11,30 sati. Nakon cijepljenja Beroš će dati izjave za medije.

Plenković: ‘Dobra svaka ideja koja dovodi do smanjenja cijene cjepiva’

8:03 – Europski lideri su u petak navečer na neformalnom sastanku u Portu razgovarali o pandemiji koronavirusa, a hrvatski premijer Andrej Plenković je uoči tog sastanka rekao da je dobra svaka ideja koja bi dovela do smanjenja cijene cjepiva. Neke zemlje su prethodno podržale inicijativu za ukidanjem patenata na proizvodnju cjepiva kako bi ono postalo dostupnije, no zasad nema konsenzusa o tom pitanju. “Što se nas tiče ja mislim da je to dobra i pozitivna ideja jer bi takva situacija brzo dovela do smanjenja cijene doza što bi omogućilo brže procjepljivanje svih ljudi”, rekao je Plenković za hrvatske medije u Portu. “Večeras ćemo povesti prvu raspravu o tome jer koliko je meni poznato nije bilo još niti jednog neformalnog konzultacijskog procesa tako da u ovom trenutku još ne mogu reći što je stav većine kolega jer o tome dosad nismo razgovarali”, dodao je.

Tijekom subote bi moglo biti poznato stajalište većine zemalja. Ideju o odricanju od patenata na cjepivo za Covid prvo su predložili Indija i Južnoafrička Republika, predvodeći skupinu od 60 zemalja pri Svjetskoj trgovinskoj organizaciji (WTO), međuvladinoj organizaciji za poticanje globalne trgovine. Skupina podržava privremeno odricanje od intelektualnog vlasništva nad cjepivima. Prijedlog je ranije naišao na protivljenje prethodne američke administracije Donalda Trumpa, ali i na protivljenje Ujedinjenog Kraljevstva i EU-a. No ovaj tjedan je tema nanovo došla u fokus jer ju je podržala nova američka administracija Joea Bidena. Njemačka se, međutim, u četvrtak usprotivila poručivši kako je “zaštita intelektualnog vlasništva izvor inovacija i da tako mora ostati”. Njemačka je dom snažne farmaceutske industrije gdje se nalazi i BioNTech, kompanija koja je razvila jedno od najkorištenijih cjepiva za zaštiti od Covida.

Predsjednica Europske komisije, Nijemica Ursula von der Leyen, je prethodno rekla kako je blok 27 zemalja “spreman raspraviti” o prijedlogu. Hrvatski premijer je pak rekao u petak kako je zadovoljan tempom cijepljenja u Hrvatskoj uoči neizvjesne turističke sezone. “Zadovoljan sam što smo u Hrvatskoj potrošili više od mijun doza, da je barem jednom dozom cijepljeno više od 800.000 ljudi. Ubrzava se dinamika pa ćemo ovog vikenda svjedočiti većem broju cijepljenja na punktovima za cijepljenje. Idemo prema kraju drugog tromjesečja s ambicijom da više od 50 posto odrasle populacije bude procijepljeno. Kada tome pridodamo one koji su preboljeli Covid, mislim da polako možemo govoriti o zaštiti hrvatskih građana koja je vrlo važno za turističku sezonu, za našu poruku “Siguran boravak u Hrvatskoj”, izjavio je.

“A zelena digitalna potvrda, kolokvijalno govoreći ‘europska putovnica’ će omogućiti svima lakše kretanje. Evo recimo ja sam došao u Portugal i prebolio sam Covid, cijepio sam se jednom dozom AstraZenece, i još sam se testirao i negativan sam. Ja, dakle, sada imam sva tri certifikata a varijanta je imati i samo jedan. Na taj način bi pred turističku sezonu omogućili ogromnom broju ljudi, koji će se u međuvremenu cijepiti, sigurnost boravka”, dodao je. Plenković je rekao da unutar EU-a postoji konsenzus oko tog certifikata. “To je osobito važno za mediteranske zemlje poput Hrvatske gdje je turizam važan element rasta našeg BDP-a”, zaključio je.

WHO: Prije cijepljenja djece treba cijepiti rizične i starije

8:02 – Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) u petak je ocijenila da se djeca ne trebaju cijepiti protiv covida-19 dok se ne cijepe stariji i rizične skupine u svim državama. „Htjeli bismo ponovno naglasiti da prioritet treba biti da sve države dobiju cjepivo za visoko rizične skupine prije no što se počnu cijepiti oni koji su u puno manjoj opasnosti od zaraze“, rekla je Kate O’Brien, direktorica odjela WHO-a za imunizaciju i cijepljenje. To upozorenje dolazi nakon što je Kanada u srijedu odobrila cjepivo Pfizera i BioNTecha za adolescente od 12 godina nadalje, postavši prva država koja je to učinila. Očekuje se da će to idući tjedan učiniti i Sjedinjene Države, a Njemačka je najavila da će cjepivo svima starijima od 12 godina ponuditi do kraja kolovoza.

Proširenje kampanje cijepljenja na adolescente bogatijih zemalja moglo bi povećati nejednakost u distribuciji cjepiva koju WHO opetovano kritizira. „Kad cjepiva budu raspodijeljena na adekvatan i ravnopravan način – da svaka država dobije dovoljno cjepiva za prioritetne skupine, snažno ćemo pozdraviti davanje cjepiva“ mlađim generacijama, naglasila je O’Brien, a prenosi agencija France Presse.

Čelnik WHO-a Tedros Adhanom Ghebreyesus zatražio je pak u petak da bogate zemlje članice G7 daju apsolutan prioritet ravnopravnom pristupu cjepivu, ističući da je sadašnja situacija “neprihvatljiva”. „Najvažnija stvar koja nam je sada potrebna su cjepiva, ravnopravnost u cijepljenju“, kazao je dodavši da pandemija tjedno odnese 100 tisuća života. „Svi znamo što treba učiniti kako bi se povećali proizvodni kapaciteti, a time i imunizacija u svim državama“, kazao je čelnik WHO-a. Istaknuo je kako je „više od 80 posto doza cjepiva“ dano u bogatijim državama, dok su one najsiromašnije dobile samo 0,3 posto. “To je neprihvatljivo, ovakva vrsta jaza je neprihvatljiva”, zaključio je čelnik WHO-a.