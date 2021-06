U Karlovačkoj županiji dosad je utrošeno 58.700 doza, od čega je 38.700 građana primilo prvu, a 20 tisuća i drugu dozu. Trenutna je procijepljenost na oko 40 posto i Karlovačka županija je u sredini u Hrvatskoj po pitanju cijepljenja. Ovo je, naime, rekao ravnatelj Zavoda za javno zdravstvo KŽ Branko Zoretić prilikom posjeta ministra Vilija Beroša koji je danas ponovo došao u Karlovac i to na punkt za cijepljenje u dvorani Ekonomske škole, piše KAportal.

'Sad ćemo mi krenuti prema populaciji'

Po tko zna koji put Beroš je sve koji se još nisu cijepili pozvao da to učine, ali i kako će se u nastavku kampanje mijenjati paradigma cijepljenja.

"Približavamo se brojci od 50 posto procijepljenih odnosno milijun i 680 tisuća građana do 30. lipnja. U ovom trenutku raste broj cijepljenih i drugom dozom, od metoda promijenit ćemo paradigmu, do sada smo pozivali sve građane na punktove, no prilagodit ćemo se i putem mobilnih timova odlaziti čim više na teren. To Županijski zavod za javno zdravstvo i radi, nebitno je hoće li biti autobus, kombi ili službeni automobil, sad ćemo mi krenuti prema populaciji", rekao je ministar.

Kako kaže, ovo je trenutno najvažniji zadatak u Hrvatskoj.

"Čast mi je i zadovoljstvo komunicirati s ljudima i gledati ih kako primaju zdravlje u svoj organizam. Cjepivo štiti od bolesti, boli, patnji, respiratora, od smrti. Ovi ljudi su svjesni toga i sretni da im to možemo omogućiti. Cjepivo je besplatno, dostupno, ima ga za sve i iskoristite tu blagodat, medicinsku, stručnu, znanstvenu, da zaštitimo i nas pojedinačno i kao naciju od ove teške bolesti. Preko osam tisuća naših sugrađana je izgubilo živote, cijepljenjem se dobiva zdravlje i to je neizrecivo, rekao je Beroš.

Zasad neće biti sankcija za necijepljene

Na novinarski upit hoće li se uvoditi nagrade kao motivacija za cijepljenje Beroš je samo rekao da se može razgovarati i o određenoj stimulaciji, no da bi ipak trebala biti dominantna svijest da štitimo sami sebe. Hoće li pak biti sankcija za one koji se ne žele cijepiti ministar kaže da su se od početka borili protiv bilo kakvih sankcija, međutim, ako je to nužno, morali bi ih uvoditi.

"U ovom trenutku situacija ide bolje i ne vjerujem da ćemo razmišljati o sankcijama, ali sve one koji odbijaju pozivam da još jednom razmisle. Bilo je onih koji su tako razmišljali pa su promijenili svoje mišljenje kad su imali bolest u obitelji ili je sami iskusili", zaključio je Beroš.

'Cjepiva čak ima i na izbor'

Ono što svakako najviše zanima građane Karlovačke županije je to da će se odsad svi moći cijepiti i bez najave dolaskom na punkt i da će moći birati cjepivo.

"Svatko tko želi može se cijepiti, čak ima i cjepiva na izbor - može odabrati Pfizer, Astra Zenecu, Modernu ili Johnson. Ispred šest domova zdravlja u Karlovačkoj županiji će biti otvoreni dnevni punktovi gdje će se bez naručivanja moći doći i cijepiti, rekao je ravnatelj Zavoda ZJZ KŽ Zoretić.

Županica Martina Furdek-Hajdin je rekla da je dosad u Karlovačkoj županiji bilo 10.450 zaraženih a 207 naših sugrađana je preminulo od bolesti izazvanoj koronavirusom. Do sada se nije događalo da cjepiva ostanu neutrošena no vidljiv je pad interesa za cijepljenja. Apelira na građane da se odazovu i dođu na cijepljenje. Ekonomska škola je danima otvorena za sve, bez narudžbe u dvokratnom radnom vremenu i vikendom. Moći će se cijepiti i u domovima zdravlja, ali i kod mobilnih timova.