U Vukovaru su se danas na obilježavanju 30. obljetnice slamanja obrane naselja Lužac sastali sukobljeni predsjednik RH Zoran Milanović i ministar obrane Mario Banožić. Iako je sam susret prošao mirno te su se predsjednik i ministar, štoviše, i rukovali, nekoliko sati kasnije uslijedile su ponovno teške optužbe.

Ministar Banožić prvo je izjavio da danas "nije vrijeme ni mjesto" za davanje izjava, a nakon što je Milanović dao izjavu u kojoj se obrušio na ministra, nazivajući ga, među ostalim, lažovom i opuškom, reagirati je očito morao i Banožić.

"Dobivam hrpu uvreda da sam lažov, da ne poštujem zakone, vidjet će se odluke i iz tih odluka vidjet će se da se na mene radio pritisak, iako sam pristojno tražio da se iz Ureda predsjednika dostavi zahtjev za Počasno-zaštitnu bojnu. Načelnik Hranj je znao da ne može donijeti odluku i od mene je tražio zamolbu", rekao je Banožić.

'Ne poštuje žrtvu Vukovara'

“Milanović ne poštujući žrtvu Vukovara učinio je ovdje performans, što je jedan u nizu blaćenja mene i HDZ-a, uvlačeći nas u sitne politikantske igre. Nakon polaganja vijenaca bila je misa, mi smo otišli na misu, a oni su otišli na kavu, dogovarati sitna strančarenja”, rekao je Banožić.

Kazao je da Milanović govori “jezikom uličara”. “Ako vas sedam puta netko nazove lažovom iz Ureda predsjednika i kažu da to prate strani mediji… Kad sam bio u Bruxellesu prošli tjedan, kolege me pitaju što se događa. On radi veliku štetu Republici Hrvatskoj”, rekao je Banožić.

"Nazivajući nekoga lažovom, opuškom, da će nekoga umiroviti najbolje govori u kojoj je on psihičkoj fazi, rekao je.