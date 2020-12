MINISTAR BANOŽIĆ OTKRIO: ‘Početkom 2021. donijet ćemo konačnu odluku o borbenim avionima’

‘U procesu validacije i kasnije evaluacije mnoge su stvari definirane, a jedna od njih je najvažnija- krajnja i konačna ponuda’

Ministar obrane Mario Banožić rekao je u utorak u Petrinji da će odluka o nabavci višenamjenskih borbenih zrakoplova biti donesena početkom slijedeće godine, a da će sam ugovor biti potpisan krajem 2021.

U Petrinji, gdje je četvorici pripadnika Hrvatske vojske uručio ugovore o najmu stanova, Banožić je pojasnio postupak nabave višenamjenskih borbenih zrakoplova.

“Ispred nas je još pet dana rada međuresornog povjerenstva koje je do 12. rujna zaprimilo ponude. U procesu validacije i kasnije evaluacije mnoge su stvari definirane, a jedna od njih je najvažnija- krajnja i konačna ponuda”, rekao je Banožić i dodao da su članovi povjerenstva nastojali ostvariti što više kontakata s predstavnicima zemalja koje su dale svoje ponude na naš poziv.

Konačna odluka o avionima početkom 2021.

Samim tim, dodao je, ušli smo u razdoblje evaluacije, koje traje još pet dana, što će završiti sa studijom izvodljivosti, koja će dati podlogu za donošenje političke odluke na državnoj razini.

“Dakle, nakon 12. prosinca Vlada RH s Odborom Hrvatskog sabora i Vijećem za obranu, donosi konačnu odluku početkom 2021. Nakon toga slijedi potpisivanje ugovora”, istaknuo je i dodao kako je riječ o složenijem pravnom procesu koji će potrajati od 6 do 8 mjeseci izrazivši uvjerenje da će ugovor biti potpisan do kraja 2021.anožić je najavio da će objaviti pojedinosti iz studije izvodljivosti, ali bez cijena, budući da, kako je rekao, “ostaje jedan dio obaveza oko financijskog stajališta, jer je to jedan vanjskopolitički aspekt”.

“Mogu pohvaliti članove međuresornog povjerenstva koji su se pošteno i odgovorno odnosili prema cijelom postupku i vjerujem da ćemo postupak završiti na dostojanstven način kako to Hrvatska vojska čini i inače. Mislim da će to biti jedna profesionalna priča za primjer i drugim zemljama, pri sličnim nabavkama”, rekao je. Podsjetio je da je Hrvatska već imala takvu nabavu u bliskoj povijesti kada su se nabavljali kanaderi.

‘Avioni će biti na ponos Hrvatskoj i svih građana’

“Za to je bila stavka izvan proračuna Ministarstva obrane, što se pokazalo dobrim i zalagat ću se da to opet bude tako. Vjerujem da će sredstva biti osigurana prije potpisivanja ugovora”, rekao je, a osvrnuo se i na tezu u javnosti da je vojska trošak.

“Istina, trenutak je težak, ali je vrijeme da se nešto riješi kako Hrvatsko ratno zrakoplovstvo zaista ne bi došlo u problem. U protivnom bi izgubili borbenu sposobnost, što za državu nije dobro. Smatram da je krajnji moment nešto učiniti i siguran sam da ćemo iznaći sredstva i izvršiti nabavku aviona, koji će biti na ponos Hrvatskoj i svih njenih građana”, zaključio je ministar Banožić.