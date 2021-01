MINISTAR BANOŽIĆ O SITUACIJI NA BANIJI: ‘U otklanjanju posljedica potresa sudjelovalo više od 1000 vojnika’

U stožerima na lokalnoj razini su ljudi koji su emotivno pogođeni stresom i svim kontaktima koje primaju, očekujem da ćemo ubuduće stvari moći puno brže odrađivati, rekao je Banožić

Ministar obrane Mario Banožić rekao je u ponedjeljak da je u otklanjanju posljedica potresa u Sisačko-moslavačkoj županiji dosad sudjelovalo više od 1000 vojnika.

Hrvatska vojske uključila se odmah prvu večer u stabilizaciju sustava, omogućavanje prohodnosti cesta i uklanjanja dijelova građevina i građevinskog materijala i omogućila ostalim službama i i institucijama kako bi mogle ući u središta gradove i pojedina naselja Sisačko-moslavačke županije, rekao je ministar Banožić novinarima uoči Vladine sjednice.

Istu večer, dodao je, Hrvatska vojska je primila 380 civila u vojarnu i svakog dana skrbi o 400 ljudi koji povremeno dolaze noćiti u vojarnu.

Hrvatska vojska će i dalje biti na usluzi

Prvu noć nakon potresa dronovima i termovizijskim kamerama pretraživan je teren kako bi se pronašli unesrećeni ljudi koji su ostali zatrpani u srušenim kućama, a angažirano je i pet helikoptera radi evakuacije. U suradnji s vatrogascima i policijom Oružane snage sudjelovale su u dostavi potrepština, deka, pokrivača, hrane i vode kućanstvima, a HV je dostavljala i kontejnere za smještaj gdje je bio moguć pristup, rekao je Banožić.

Najavio je da će i HV i dalje biti na usluzi, prije svega, kroz operativno središte u Petrinji pripremiti pomoću dronova i besposadnih letjelica snimke koje će poslužiti ostalim institucijama u pripremi aplikacije kako bi se vidjeli točni razmjeri štete i kako bi ona što prije išla prema institucijama da bi se pripremilo financiranje obnove.

Znam da je svima već polako dosta, no te se stvari neće riješiti u jednom danu, to će trajati. No, ono što je sigurno je da će Hrvatska vojska i ubuduće biti uz građane i sve ostale institucije koje traže njezinu potporu, poručio je Banožić.

Vojska uklonila ono što je nužno

Odgovarajući na novinarski upit o vertikali odgovornosti pojasnio je kako se Hrvatska vojska stavlja na raspolaganje Stožeru i da će imenovati osobe ispred Ministarstva obrane i Oružanih snaga koje su dobro upoznate s operativom i vojska će izlaziti na teren kao i do sada.

Primjerice, za uklanjanje pojedine građevine potrebno je izdati rješenje, “jer se ne možete se zabiti buldožerom i nekakvom mehanizacijom i reći to je to”, rekao je.

Dodao je kako je vojska uklonila što je nužno da se ne ugroze životi građana i sada će se uz pomoć Stožera puno prije dobiti rješenja za uklanjanje građevina i mjesto gdje će se odlagati građevinski otpad. Puno je tu detalja o kojima nitko ne razmišlja kada kaže da je potrebna brzina, naglasio je Banožić i dodao kako je sa Stožerom dobivena operativnost.

Ljudi emotivno pogođeni stresom

U stožerima na lokalnoj razini su ljudi koji su emotivno pogođeni stresom i svim kontaktima koje primaju, očekujem da ćemo ubuduće stvari moći puno brže odrađivati, rekao je Banožić.

Upitan zašto se čekalo sedam dana na osnivanje Stožera, Banožić je odgovorio kako se nije čekalo i da s radilo od prvog dana, a na dodatno pitanje znači li to da na terenu stvari nisu funkcionirale kako je trebalo, odgovorio je da je funkcioniralo ono što je trebalo za stabilizaciju sustava poručivši kako se sada treba baviti pripremnim radnjama koje će omogućiti da tijek obnove ide čim prije.

