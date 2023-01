Novi ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Branko Bačić, u ponedjeljak je ponovno bio na Baniji. Ovoga puta u Glini i Gvozdu. Najavio je novi zakon o obnovi i javni poziv svim zainteresiranim vlasnicima useljivih stanova na području Banije koji mogu pružiti stanovanje sugrađanima čije su kuće uništene, a obećao je i da će se pobrinuti da do 1. studenoga građani više ne budu u kontejnerima.

O tome može li stvarno ubrzati sporu obnovu i riješiti probleme koje nisu uspjela riješiti trojica njegovih prethodnika te kako planira skratiti postupak i kada na red dolazi obnova Zagreba, Bačić je govorio u RTL Direktu.

'Ne ovisi sve o meni'

Kazao je da ga 14 dana nakon što je postao ministar obnove najviše brine to što postupak koji je dosad vođen treba značajno izmijeniti.

''Nije jednostavno, pojednostaviti procedure, vidjeti kako ubrzati obnovu za ljude koji su u kontejnerima prije svega, ali ubrzati cijelu obnovu općenito. Ne ovisi sve o meni, trebamo uspostaviti suradnju sa županima, načelnicima gradonačelnicima, izvođačima radova… To je kompleksan posao'', rekao je Bačić u RTL Direktu.

Kada je prije nekoliko dana u saboru rekao da obnova nije u potpunosti zakazala, iako je obnovljeno samo šest kuća, Bačić je, kaže, mislio na obnovu javnih zgrada i infrastrukture u čemu se, po njemu, napravilo jako puno.

''Danas sam bio u Glini i Petrinji, obilazim Baniju. Može se vidjeti jako puno infrastrukturnih radova na uređenju cesta, odvoda kanalizacije, javnih zgrada, škola, vrtića, domova zdravlja, kulturnih institucija. Ali sliku stvaraju doista obiteljske kuće i ljudi u kontejnerima'', ističe.

Preostalo još 630 milijuna eura

Do sada je, kaže, na obnovu potrošeno 370 milijuna eura, a preostaje još 630 milijuna.

''Ti su radovi ugovoreni, u velikim dijelovima se odvijaju. Tu se radi o ozbiljnim zgradama koje su dijelom kulturno dobro. Proces javne nabave sve je malo zakomplicirao. Tu se radi i iznimnim investicijama od stotinjak milijuna eura. To se ne odnosi na male zgrade nego na javnu infrastrukturu i ceste'', kazao je Bačić.

Na pitanje planira li sasjeći birokraciju kako bi se ubrzale procedure, Bačić je rekao da će biti manje sudionika, od postupka kad se utvrdi u kakvom je stanju kuća do realizacije i od podnošenja zahtjeva do izvješća nadzornog inženjera.

''Smanjit će se broj sudionika, smanjit će se dokumentacija. Ukidamo projekt uklanjanja kuće, ukidamo financijsko tehničke kontrole, kao i elaborat ocjene stanja, prethodne konzervatorske uvjete. Kroz obnovu nastojat ćemo proći kroz puno lakši i očišćeni prostor koji je sad bio zatvoren barikadama'', naglasio je.

'Mislilo se da će stari model funkcionirati'

Na pitanje voditeljice zašto se onda dosad čekalo, Bačić je rekao kako vjeruje da se živjelo u uvjerenju da će dosadašnji model funkcionirati.

''Mislilo se da je Ministarstvo odgovorno za izdavanje dozvola, a da su dva provedbena tijela - jedan u Zagrebu, to je Fond za obnovu, drugi na Baniji, a to je Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje, da će takva tri tijela brže i lakše funkcionirati. Krivo, to mora biti pod jednom kapom'', smatra.

''Proteklih 15 dana smo iz 11 različitih izvora stvaramo jedinstvenom evidenciju, kad je dobijem moći ću reći da vladam obnovom i da mogu dobiti konkretne podatke, brojeve i rokove. Do sad to nije mogao nitko', dodao je.

Do 1. studenoga nitko neće biti u kontejnerima

Kaže da je i obećao da do sljedeće zime vše nitko neće biti u kontejnerima.

''Učinit ću sve da nitko 1. studenog ne bude u kontejneru, osim onoga koji ne želi iz njega ići jer je blizu svog objekta, gdje mu je blizu stoka, njegovo blago, imanje. Ali ćemo i njemu omogućiti siguran smještaj blizu kuće i sadašnjeg kontejnera'', poručio je.

A kad Sabor usvoji Zakon o obnovi, onda će Bačić Vladi predstaviti program obnove i stambeno zbrinjavanje sugrađana koji su u kontejnerima.

''Znat će svatko kakav će mu biti status, ili približno svoj status, 1. studenog. Ili će u nove višestambene zgrade. Danas smo u Gvozdu počeli dvije višestambene zgrade, u Petrinji ih već imamo osam, u Glini četiri i još ćemo tri izgraditi. Sveukupno, 20 zgrada. Realiziramo izgradnju njihovih kuća. Teško da ćemo svih 578 uspjeti realizirati, koje smo ugovorili. Kupit ćemo nove kuće za sve one koji ih žele useliti. U cijeli postupak uveli smo i Agenciju za pravni promet'', rekao je ministar u RTL Direktu.

Kada kreće obnova u Zagrebu?

U četvrtak će, kaže, objaviti javni poziv za sve koji žele iznajmiti kuće.

''Javnih poziva je bilo ranije ali smo išli korak dalje i sad omogućavamo da u privatne kuće, gdje će država plaćati 9,5 eura po kvadratu najma, uselimo ljude kojima ne trebaju nove kuće nego konstrukcijski ih obnoviti, a oni su u kontejneru'', rekao je.

Na koncu, odgovorio je i na pitanje kad kreće obnova u Zagrebu?

''I ona ide sporo, kao i Banija, u dijelu privatnih zgrada. Bio sam s gradonačelnikom Zagreba, napravili smo u Ministarstva plan, idemo u rušenje zgrada Čučerja, Markuševca, sjevernog dijela Zagreba. Već sad ugovaram zgrade, očekujem da ćemo prije treće obljetnice potresa početi graditi kuće u Zagrebu. Sad moramo srušiti što nije srušeno, ugovoriti radove i početi graditi kuće'', napominje.

Što se tiče samoobnove u Zagrebu, Bačić je kazao da ne vidi koji to može biti veći poticaj samoobnovi, od onoga što je predložio.

''A to je da se svakom stradalniku, koji želi kuću konstrukcijski obnoviti ili potpuno novu sagraditi u cijelosti, da ćemo podmiriti troškove gradnje kuće. Iznos će mu se platiti u banci u cijelosti u startu, kako dolaze troškovi, mi ćemo plaćati uz provjeru da se možda nenamjenski ne troši'', rekao je i dodao da što se tiče obnove prošlost ne može mijenjati, ali će učiniti sve da budućnost bude bolja.

''Samo se budala ne boji ničega. Nadam se da ćemo napraviti dobar posao, a ljudi će ocijeniti'', rekao je Bačić na kraju.