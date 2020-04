MINISTAR ALADROVIĆ KAŽE DA IMAMO RAST BROJA NEZAPOSLENIH, ALI DODAJE: ‘Mislim da smo uspjeli izbjeći najcrnji scenarij’

Sve bi isplate, uz minimalnu papirologiju, trebale ići najkasnije do 15. travnja, naglasio je

Ministar rada i mirovinskog sustava Josip Aladrović izjavio je u srijedu da su do utorka u ponoć za mjeru pomoći za očuvanje radnih mjesta zaprimljene prijave 94.000 poslodavaca za oko 550.000 zaposlenika, a novac će biti isplaćeni do 15. travnja, te kako smo uspjeli očuvati radna mjesta izbjegavši tako najcrnji scenarij.

Aladrović je u emisiji Hrvatskog radija “A sada Vlada” rekao kako je temeljem mjere pomoći za očuvanje radnih mjesta, koja se isplaćuje preko Ministarstva, a koja za ožujak iznosi 3.250 kuna neto, dok za travanj i svibanj iznosi 4.000 kuna, dosada poslodavcima već isplaćeno oko 760 milijuna kuna.

Sve bi isplate, uz minimalnu papirologiju, trebale ići najkasnije do 15. travnja, naglasio je.

Novac u optjecaj poduzetnicima

Poslodavci koji su se prijavili za mjeru za ožujak, a ispunjavaju kriterije i za travanj i svibanj ne moraju raditi ponovno prijavu, eventualno će biti neka dopuna dokumentacije, objašnjava ministar.

“U sljedećih desetak dana planiramo online aplikaciju još dodatno usavršiti kako bi sustavi kontrole bili jednostavniji. Sustav funkcionira, a sada ćemo ga dodatno ažurirati, sve će biti online”, rekao je Aladrović.

Fiskalni efekt, s obzirom na činjenicu da je država za tu potporu na sebe preuzela i plaćanje doprinosa za ožujak, travanj i svibanj za sve korisnike tih mjera, procjenjuje se na 9 do 10 milijardi kuna.

“To je direktno stavljanje novca u optjecaj poduzetnicima. Cilj mjere je očuvanje radnih mjesta odnosno očuvanje naše ekonomije u cjelini, a to smo u ovom trenutku, usudio bi se reći, uspjeli”, smatra Aladrović.

Sve više nezaposlenih

Istaknuo je i kako se do 10. ožujka bilježio izrazito veliki pad nezaposlenosti, no tada se taj trend okrenuo i u odnosu na to razdoblje sada imamo 14.000 nezaposlenih više.

Smatra također kako smo izbjegli nekakve crne scenarije, valove ljudi koji se prijavljuju u evidenciju nezaposlenih, valove nezaposlenih koji se mogu pojaviti u slučaju nefunkcioniranja ekonomije.

“Očekujem da se taj prvi val koji je postojao sada ‘ispuhao’ i da ga nećemo vidjeti barem neko vrijeme, odnosno u vrijeme dok čekamo što će se dogoditi s epidemiološkom situacijom, a koja je povezana i s ekonomijom. Tih 14.000 ljudi djeluje kao podnošljiva brojka”, rekao je.

Ministar rada i mirovinskog sustava je poručio i kako su mirovine, kao i socijalne naknade, sigurne i u kratkoročnom i u srednjeročnom, kao i u dugom roku.