MINIJATURNA OPĆINA NA PLAĆE POTROŠILA ČAK 264 POSTO VIŠE NOVCA NO ŠTO JE SMJELA: ‘A što ja sad tu mogu!? Dati svima otkaze i ključ u bravu’

Osim načelnika, općina ima još šestero zaposlenih: zamjenicu načelnika, knjigovođu, pročelnika, administrativnog referenta, komunalnog djelatnika i tetu u vrtiću

Čak 264 posto više novca nego što je smjela potrošila je Općina Lišane Ostrovičke na plaće u 2017. godine. Utvrdio je to Državni ured za reviziju dodajući da je za plaće sedmero službenika umjesto maksimalnih 145.000 kuna u prošloj godini isplaćeno čak 529.133 kune.

S obzirom da se radi o jednoj od najmanjih općina u Hrvatskoj, Lišane Ostrovičke imaju oko 650 stanovnika, ponovno se otvara pitanje ustroja lokalne samouprave.

“A što ja sad tu mogu!? Ako ćemo gledat’ zakon, tu može bit’ samo jedan zaposleni i volonter. Po našim prihodima, svi mogu ić’ ća ili radit’ bez naknade, za nula kuna. Ja mogu dat’ svima otkaze i ključ u bravu”, kaže za tportal načelnik općine Ivica Musić.

Sedmero zaposlenih

Osim Musića, općina ima još šestero zaposlenih: zamjenicu načelnika, knjigovođu, pročelnika, administrativnog referenta, komunalnog djelatnika i tetu u vrtiću.

Kaže načelnik da je takvo stanje ‘od davnina’ te da on nije zapošljavao nove ljude, a poručuje i da ili treba mijenjati zakon ili raditi reformu.

“Realno gledajući, mi jesmo mala općina, ali pripajanje se nije pokazalo kao zgoditak. Bili smo mi u sastavu većih pa nije bilo dobro. Onda se dobivaju mrvice, a mi svake godine nešto uložimo”, poručuje Musić koji kao najveći problem svoje općine ističe nedostatak vodovoda.

“Kako mislite da ću privući investitore, a nemamo ni vode”, kaže Musić.

Podmeće mu HDZ?

Načelnik je već drugi mandat. Prvi je dobio kao kandidat HDZ-a, dok je 2017. pobijedio na izborima kao nezavisni kandidat. Smatra da je i u tome dobar dio problema. Naime, dio ljudi se bunio što nije živio u Lišanima, već u Bokanjcu u Zadru, pa su mu dva puta slali policiju da provjeri gdje živi.

Danas, kaže, živi u Lišanima. “A to što odem do Zadra – ne koristim putni trošak ili službeni auto. Oni su mene prijavljivali, policija je dolazila u kuću u Zadar. Tamo me nisu našili. Pa su došli u Lišane i tamo su me našli. Otkad sam ih pobijedio, šalju mi policiju, a ja im kažem – što me više napadate, ja imam više energije za rad”, poručuje u razgovoru za tportal.