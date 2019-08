MINI REPORTAŽA IZ PAKLA: Vrhunac toplotnog udara provela sam vozeći se ZET-ovim busevima i tramvajima. Ovo je moja horor priča

U 15 sati i 30 minuta na liniji 109 Črnomerec – Dugave, sjela sam na sunčanu stranu, osjećajući se kao u stakleniku. Nisam bila daleko od istine s obzirom na to da je moj termometar izmjerio čak 47,8 stupnjeva Celzijusa

Danas, u ponedjeljak, najavljeno je da će se temperature penjati do čak 40°C te je iz tog razloga za područje Hrvatske izdano najviše, crveno upozorenje europskog sustava upozorenja od vremenskih nepogoda, Meteoalarma.

Iako su stručnjaci upozorili kako bi trebalo izbjegavati izlazak iz kuće u vremenu između 11 i 15 sati, odlučila sam testirati kako je onima koji su prisiljeni zbog obaveza izaći iz svojih domova.

Nije nepoznanica kako se mnogi, pogotovo u ljetnim mjesecima, žale na ZET-ov prijevoz, ukazujući na problem nedostatka klime u nekim autobusima.

Uzela sam živin, ali i digitalni termometar ne bi li točno odredila temperaturu, kako na zloglasnim linijama, tako i na onima koje zasigurno i vi koristite.

Prvi autobus u koji sam sjela bio je 607 Savski most – Sopot. U 12 sati i 10 minuta u njemu su bila 43 stupnja Celzijusa, a klima nije radila. Jedini plus dala bih za otvorene prozore, s obzirom na to da neke linije čak ni to ne prakticiraju.

Druga linija bila je 221 Travno – Glavni kolodvor. U 12 sati i 55 minuta, vožnja ovim autobusom bila je pravo osvježenje. Na ugodnih 31, 2 stupnja Celzijusa u autobusu sam bila gotovo sama. Čini se kako su Zagrepčani zaista ozbiljno shvatili upozorenja stručnjaka.

Iduća linija javnosti je poznata kao linija iz pakla. Dotrajali autobusi, česti ekscesi, doveli su liniju 268 Glavni kolodvor – Velika Gorica na loš glas. Ipak, čini se kako su kritike urodile plodom s obzirom na to da sam promijenila tri autobusa linije 268 i svaki je imao klimu.

Unatoč klimi, temperatura se popela do 37 stupnjeva Celzijusa u 14 sati i 38 minuta, no s obzirom na uvijete izvan autobusa, bilo je sasvim zadovoljavajuće.

Što se ne može reći za zadnju autobusnu liniju s kojom sam se odlučila voziti. Linija 109 Črnomerec – Dugave, baš kao i 268, na lošem je glasu. Rijetko koji autobus te linije ima klimu, a povezuje zapad s Novim Zagrebom što jasno pokazuje kako je ovo jedna od najprometnijih linija. U slučaju ako vam se kao meni dogodi da dođete u autobus koji ne samo da nema klimu već ima i zatvorene prozore, zažalit ćete što ste ikada kročili u njega.

U 15 sati i 30 minuta na liniji 109 Črnomerec – Dugave, sjela sam na sunčanu stranu, osječajući se kao u stakleniku. Nisam bila daleko od istine s obzirom na to da je moj termometar izmjerio čak 47,8 stupnjeva Celzijusa.

Starija gospođa koja je sjedila iza mene nekoliko puta je prokomentirala kako je ovo “pakao”. Iako je autobus bio polu prazan, uvjeti su bili, blago rečeno, nemogući.

Iz tog razloga odlučila sam da je vrijeme da provjerim kakvo je stanje kada je u pitanju tramvajski prijevoz.

U 16 sati i 18 minuta na liniji 13, u smjeru Kvaternikovog trga, izmjereno je 37 stupnjeva Celzijusa. Ipak, situaciju su olakšali otvoreni prozori.

Druga tramvajska linija u koju sam ušla bila je 17, Borongaj – Prečko. Moram priznati da u novom tramvaju temperatura nije bila, kako sam očekivala, puno veća od one u starom modelu tramvaja. Tako je u 16 sati i 55 minuta izmjereno 36 stupnjeva.

Zadnji tramvaju u kojemu sam bila, bio je broj 6, linija Sopot – Črnomerec. U 17 i 20 u njemu je radila klima te sam se vozila na ugodnih 34 stupnjeva Celzijusa.

Tramvajske linije, bez obzira bio u pitanju stariji ili noviji tramvaj, definitivno su bolji izbor od autobusa, barem onih najkritičnijih. Temperature koje sam izmjerila na linijama 607 i 109, opasne su po zdravlje.

Zdravlje je najvažnije

Na ovaj način direktno se ugrožava zdravlje građana koji su svakodnevno osuđeni na javni gradni prijevoz u Zagrebu, stoga smo pitali liječnika kako se možemo zaštititi od ovakvih vremenskih neprilika.

“Najugroženije su starije osobe, djeca i trudnice koji bi trebali izbjegavati izlaganje visokim temperaturama”, rekao nam je Ivan Kralj dr. med.

Isto tako postoji opasnost od toplotnog udara, a simptomi su povraćanje, mučnina, vrtoglavica, dehidracija…

Kralj upozorava kako je bitno dobro se hidrirati te ne izlaziti ukoliko to nije potrebno, pogotovo kada je riječ o visokim temperaturama koje su zabilježene ovih dana.