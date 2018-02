MINI LEDENO DOBA STIŽE U HRVATSKU: Polarni zrak iz Sibira zaledit će temperature na -21, evo kad će biti najopasnije za zdravlje

Temperature idućeg tjedna past će i 21 stupanj ispod ništice, a gradovi u kojima će biti najhladnije bit će Vinkovci i Glina.

Nakon snijega koji je u proteklih nekoliko dana zabijelio gotovo cijelu zemlju i bure koja je stvarala probleme u prometu Hrvatsku od sutra očekuje jaki val hladnoće, rijetko viđen u veljači. Snijeg će i dalje povremeno padati, pa čak i na dalmatinskoj obali i otocima.

U Hrvatskoj se u unutrašnjosti danas očekuje pretežno oblačno, poslijepodne uz mjestimično smanjenje naoblake. Sredinom dana još je moguć slab snijeg, u istočnoj Hrvatskoj i susnježice. Na Jadranu djelomice sunčano i vjetrovito. Puhat će umjerena i jaka bura, mjestimice s olujnim udarima, a na kopnu umjeren sjevernoistočni i sjeverni vjetar. Najviša dnevna temperatura od -3 do 2 na kopnu, a na Jadranu od 8 na sjevernom dijelu do 15 °C u južnoj Dalmaciji. Prema večeri osjetan pad temperature.

Od nedjelje promjene

Od nedjelje će, pak, u unutrašnjosti biti umjereno do pretežno oblačno, uglavnom do utorka povremeno sa slabim snijegom, osobito u gorju i na istoku, gdje u ponedjeljak snijeg može biti i jači. Bit će osjetno hladnije, uz dnevnu temperaturu nerijetko nižu od -5 °C, a jutarnja i od -10 °C, pri čemu će još puhati umjeren do jak sjeveroistočni vjetar. Na Jadranu umjerena i jaka bura, na sjevernom dijelu i olujna bura. Osjet hladnoće bit će vrlo velik, ne samo zbog vjetra, nego i zbog jakog pada temperature, piše HRT.

Od ponedjeljka se ondje tijekom dana očekuje najviše oko 0 °C, a ujutro će biti i do -6 °C. Bit će i susnježice i snijega, osobito u Dalmaciji tijekom nedjelje i ponedjeljka, kada će prevladavati oblačno. Stoga i će i u Dalmaciji zimska služba imati dosta posla.

Upozorenje meteoalarma

Meteoalarm već za sutra je objavio više upozorenja nego li za danas. Tako je za Kvarner dano crveno upozorenje što znači da će ondje vrijeme biti izuzetno opasno. Očekuje se vrlo jaka bura i udari vjetra do 140 kilometara na sat. Riječka regija je pod narančastom bojom što znači da će vrijeme biti opasno. I ondje se očekuje jaka bura.

DHMZ upozorava na hladne valove koji mogu djelovati na zdravlje u ponedjeljak i utorak, a vrlo velika opasnost označena je za utorak i to za Karlovac, Gospić i Split.

Kriteriji za pojavu hladnih valova koji mogu biti opasni za zdravlje ljudi određeni su pomoću podataka smrtnosti i podataka temperature zraka u razdoblju 1983-2008. Stupanj opasnosti određuje se prema stupnju povećanju smrtnosti: kod umjerene opasnosti smrtnost je 5 posto veća od prosjeka, kod velike opasnosti smrtnost je 7,5 posto veća od prosjeka, a kod vrlo velike ona je veća 10 posto od prosjeka.

Dolazak sibirskog zraka uočava se i na satelitskim snimkama u obliku jakog sjeveroistočnog strujanja koje tjera oblake s našeg područja što nam pokazuje prirodu suhe, ali hladne zračne mase koja dolazi iz Sibira. Zanimljivu video animaciju dolaska ledenog polarnog zraka objavio je Neverin.hr.

Minimalne temperature u idućem tjednu očekuje se da će iznositi i do minus 21 stupanj. Toliko se primjerice u srijedu očekuje Glini, a u četvrtak u Vinkovcima. U Zagrebu će primjerice u srijedu biti minus 20, dok će toliko biti u Sisku i Požegi u četvrtak. I u drugim gradovima diljem zemlje bilježit će se debeli minusi, javlja DHMZ.

Maksimalne temperature trebale bi se na kontinetu kretati oko minus šest, osim u Lici i Gorskom kotaru gdje bi mogle biti i mrvicu niže.