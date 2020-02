MILOŠEVIĆ O IZBORIMA U HDZ-U: ‘Previše je poruka bilo o prošlosti, moramo više govoriti o budućnosti’

Kome će dati podršku na unutarstranačkim izborima u HDZ-u nije otkrio, no kako kaže, nije još pročitao program trenutnog šefa Andreja Plenkovića

Član predsjedništva HDZ-a, Domagoj Ivan Milošević, komentirao je danas na N1 stanje u HDZ-u i svoja očekivanja u vezi parlamentarnih izbora. Kome će dati podršku na unutarstranačkim izborima u HDZ-u nije otkrio, no kako kaže, nije još pročitao program trenutnog šefa Andreja Plenkovića.

“Ostajem na početnoj poziciji, dat ću podršku kandidatu koji zajamči da ćemo provesti strukturne promjene koje su Hrvatskoj važne, obračunati se s klijentelizmom i korupcijom i da ćemo se doslovno boriti za svaku osobu koja ili želi otići ili je već otišla. Kampanja još nije ni počela pa ne mogu reći. Nisam još pročitao program Andreja Plenkovića. Nisam ni čuo puno o strukturnim promjenama koje su Hrvatskoj nužne, ali čulo se više o klijentelizmu. Previše je poruka bilo o prošlosti, moramo više govoriti o budućnosti – ne samo što, nego i kako i s kim provesti”, rekao je Milošević.

‘Treba raspisati parlamentarne izbore’

Milošević je na N1 komentirao koaliciju HDZ-a s HNS-om te istaknuo da se drži svog stava koji se svodi na raspisivanje izbora. Naveo je da tada nije bio u predsjedništvu, ali da je očekivao da slijede izbori nakon raskida koalicije s Mostom.

“To je problem naše politike. Ljude zanimaju rezultati. Stabilnost je važna, ali koja donosi rezultate. Zašto su naši rezultati lošiji od Poljaka, Čeha? Nismo proveli strukturne promjene koje bi značajno promijenile standard naših građana, uveli red i zakon”, istaknuo je.

Milošević dodaje da nema opravdanja što to dosad nije provedeno pa kaže da se nada da ipak neće doći do toga da nas sila neke iduće krize ili recesije tjera na promjene. On smatra da je “jedna naša noga u socijalizmu, a naša djeca idu u Irsku i Njemačku gdje se znaju pravila”.

Neuspjeh na izborima pripisuje biračima koji su otišli desnije od HDZ-a

HDZ-ovac smatra da je njegova stranka jedina politička snaga u Lijepoj našoj koja može iznijeti promjene o kojima govori, međutim, Milošević ističe da je bio protiv smjene kovača i Stiera i Kovača nakon objave kandidature. Smatra da stranku treba okupljati. “Za svaki tango je potrebno dvoje, nikoga ne bih krivio, svi imaju priliku, pravo i obavezu reći i komentirati što misle”, odgovara Milošević na pitanje je li premijer Plenković zaista autokrat kakvim ga protivnici unutar stranke predstavljaju u posljednje vrijeme. Ipak, naglašava da je on za svaku promjenu koja će donijeti boljitak pa je siguran da će pobijediti kandidat koji će “osim svog ega ponuditi ljude i program”.

“Doživjeli smo dva neuspjeha na izborima i to je posljedica toga da je dio naših birača otišao desno od nas. Ako želite upravljati HDZ-om koji će imati 30 posto i više podršku birača, morate se osloniti na jake ljude u stranci i onda ih gurati u prve redove. U situaciji kad cijela Europa ide u desno, i u Hrvatskoj birači idu u desno, nova generacija je konzervativnija od naše u prosjeku, onda je sve logično. Pod konzervatizam mislim odnos prema obitelji, religiji, domovini… Želim da svi imaju jednak ili sličan patriotizam. Želim da moja stranka provodi u što je većoj mjeri moguće desnu ekonomsku politiku, a to je manja država, jeftinija država, jedino tako možemo osigurati da Hrvati budu bogatiji. Rezultate stvarne ekonomske promjene, boljitak građana i sigurnost radnog mjesta počivaju na jakom privatnom sektoru i konkuretnom gospodarstvu”, rekao je Milošević na N1.

‘Administraciju treba smanjiti’

Što se tiče odlaska iz Hrvatske, Milošević smatra da roditelje treba motivirati na ostanak u zemlji pa ih onda potaknuti na proširenje obitelji. Kada se govori o državnom aparatu, Milošević drži da je on prevelik i da administraciju treba smanjiti.

“Kako reformirati sustav državne uprave, to može jedino HDZ. 20 ministara mislim da nema nijedna država u Europi, Vlada treba krenuti od sebe. Ttreba se drugačije odnositi prema privatnom sektoru. Vukovar je bio najbogatiji grad bivše države, očito potencijal postoji. Kohezijska sredstva su važan alat. Dio viška zaposlenih u javnom sektoru treba prebaciti u privatni sektor. U Švedskoj samo jedna nacija ima manju nezaposlenost nego Šveđani, a to su Hrvati. To je dokaz da smo marljivi, Hrvati nisu nigdje ni beskućnici niti lijeni, oni su marljivi i sposobni. Samo da to iskažu ovdje”, komentirao je.