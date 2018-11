MILORAD PUPOVAC ŽELI OTIĆI U VUKOVAR NA DAN SJEĆANJA: ‘Spreman sam se pokloniti žrtvama, ali…’

Predsjednik SDSS-a smatra da mogući povratak Martine Dalić su samo medijske špekulacije za koje ne vidim nikakve osnove u sadašnjoj koaliciji.

Milorad Pupovac u intervjuu za Večernji list otkrio je što misli o optužbama Martine Dalić da je upravo on iznudio njezinu ostavku i da je bio u sukobu interesa, hoće li biti u koloni sjećanja i što misli o stabilnosti Vlade.

Ništa bez suradnje Hrvatske i Srbije

Saborski zastupnik komentirao je prosvjed koji se održao u Vukovaru 13. listopada i kojeg je organizirao vukovarski gradonačelnik Ivana Penava.

“Te ljude koji su organizirali prosvjed ne zanima sud za ratni zločin. To moramo otvoreno reći. Jer, da ih zanima, onda bi znali s kim i kako se treba surađivati da se sankcionira one koji još nisu sankcionirani za ratne zločine. Zna se da bez suradnje između Hrvatske i Srbije, koja je stala prije pet godina, toga nema. Zna se da ako se to nastavi ovako kako ti ljudi zagovaraju, da bi ponovno uhitili i sudili nedužne ljude, da bi grad kao što je Vukovar ponovno doveli u stanje nesigurnosti i međuetničke netolerancije”, naveo je Pupovac.

Vlast nije dovoljno hrvatska

“Zna se da oni zapravo koriste osjećaj stradanja i žrtve pojedinih ljudi kod kojih pravda još nije zadovoljena da bi zapravo postigli druge ciljeve, a to je da bi na osnovi netolerancije i mržnje prema Srbima stvarali novu politiku jer misle da ova koja je danas u Hrvatskoj na vlasti, nije ona koja je dovoljno hrvatska”.

Ali, bude li ta nova hrvatska politika biti primarno zasnovana na mržnji prema Srbima i drugim manjinama, onda ću ja javno reći da takva politika neće biti dobra ni za koga, a prije svega za najveći dio pripadnika hrvatskog naroda koji ionako, ne samo zbog novca već i zbog takve atmosfere u zemlji koja traje već pet godina, zapravo žele otići i odlaze iz zemlje jer ne vide budućnosti. Vide samo zarobljenost u prošlosti”, kazao je Pupovac za Večernji list.

‘Ako ću ikome smetati’

“Imam želju otići i spreman sam ići. Ali, naravno, ako osjetim da ću bilo kome smetati ili da bi to bilo kome mogao biti problem, čekat ću bolju priliku.”

“Nažalost, stvorena je takva atmosfera u ovoj zemlji, takvi stavovi koji se svakodnevno proizvode i prema meni, i mojim kolegama, i prema srpskoj zajednici, da je moguće da se nađu ljudi i grupe kojima bi to moglo smetati. Ali, moja je želja da idem i spreman sam otići zajedno sa svima iz srpske zajednice koji sa mnom već godinama rade na pomirenju i na tome da se utvrdi istina o nestalim Hrvatima i Srbima, koji godinama rade na tome da se poklonimo, mi Srbi hrvatskim žrtvama, a nadam se sutra i Hrvati srpskim žrtvama. Da na taj način stvorimo kulturu sjećanja zasnovanu na kulturi mira”, rekao je Pupovac za Večernji list.

Dežurni krivac?

Saborski zastupnik otkrio je kako je dobio poziv za promociju knjige Martine Dalić.

“Gospođa Dalić sasvim je sigurno smatrala nepravednim što je ona, kao važan činilac u rješavanju krize Agrokora, morala otići iz Vlade i što se na nju svalio društveni i politički gnjev. Tu je mogu razumjeti. Ja imam previše iskustva s takvim pojavama pa mogu razumjeti druge. Ako je imala potrebu da pokaže javnosti da ona nije metafora političkog zla ni metafora najgoreg postupanja u Vladi, razumijem to”.

Obojnost prema sebi

“Ali, moram reći i da nije odabrala najbolji način kako to učiniti. Svatko tko se u tom smislu želi osloboditi takvog tereta krivnje koji ne treba nositi treba pronaći najbolji način kako neće potaknuti ljude da misle kao što su mislili do objavljivanja knjige. Bojim se da se gospođa Dalić odlučila za način govorenja i pisanja kojim je, unatoč njezinoj želji da sa sebe skine dio optužbi, na što sigurno ima pravo, dodatno potaknula i razbudila neku vrstu odbojnosti prema sebi, a bojim se djelomično i prema Vladi i koaliciji”, istaknuo je Milorad Pupovac.

Naškodilo bi Vladi

Predsjednik SDSS-a smatra da mogući povratak Martine Dalić su samo medijske špekulacije za koje ne vidim nikakve osnove u sadašnjoj koaliciji.

“Ako bi se to dogodilo, kao što se može vidjeti na osnovi reakcija na promociji njezine knjige, sasvim sigurno bi veoma štetilo Vladi i koaliciji, a kod nekih članova koalicije izazvalo pitanje kakvog smisla ima koalicija kojoj bi se, uz već ionako tešku prtljagu, trpao još jedan kovčeg koji bi joj dodatno otežao rad”, navodi zastupnik u intervjuu za Večernji list.