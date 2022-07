U Srbu, kod spomenika “Ustanak naroda Like i Korduna”, proslavljena je u srijedu, u organizaciji Saveza antifašističkih boraca i antifašista i Srpskog narodnog vijeća, 81. obljetnica partizanskog ustanka.

Nazočilo mu je tristotinjak ljudi, a predsjednik SNV-a i saborski zastupnik (SDSS) Milorad Pupovac rekao je da su ustanici 27. srpnja 1941. ustali u obranu gologa života, jer je ustaški režim NDH bio usmjeren ka istrebljenju tri naroda: srpskoga, židovskoga i romskoga, ali i onog djela antifašističkoga naroda koji se tom naumu i praksi usprotivio.

Pupovac je pobrojao ustanike Ličane, Srbe i Hrvate, koji su u toj borbi bili od presudne važnosti. Bili su to: Stojan Matić, Gojko Polovina, Đoko Jelavić, Dušan Mileusnić, Nikola Vidović, Milan Šijan, te Marko Orešković, Srećko Manola, Ivan Rukavina, Šime Balen, ali i oni koji nisu branili goli život, već oni koji nisu mogli prihvatiti fašističku okupacijsku vlast.

“Griješe svi oni koji to vide i čuju, a boje se vidjeti i čuti, ne žele to vidjeti i čuti i ne bih im htio biti u koži, koži straha i neslobode”, rekao je Pupovac te pozvao sve u Memorijalni kompleks u Srbu, “na ovaj prostor slobode koji je bio stvaran u prvim mjesecima porobljene Europe”.

Produbljivanje jaza među narodom

Ustvrdio je pri tom Pupovac da su oni stvorili “mjeru slobode i jednakosti koje danas više nema, kao slobode ljudi i jednakosti i pravednosti među narodima”.

Dodao je da griješe i Srbi i Hrvati, svi koji produbljuju jaz među narodom, iscrpljuju se međusobno i produžuju ratovanja te dodao da si "međusobno trebamo", barem za, kako je dodao, očuvanje mira na prostoru bivše zajedničke države, te da si "ne štetimo međusobno i u odnosima prema trećima".

Predsjednik Saveza antifašističkih boraca i antifašista (SABA) Franjo Habulin rekao je da je ustanak u Srbu prerastao u općenarodni ustanak Srba i Hrvata, da je tu pokrenuta lavina ustanka u Hrvatskoj, da to nije bio četnički ustanak nego ustanak kroz koji je u četiri godine ratovanja “udaren temelj nove federativne Jugoslavije u kojoj je Hrvatska, kao federalna jedinica bila država”.

“Ti su ljudi udarili temelje poslijeratnoj Hrvatskoj koja će 50 godina kasnije u tadašnjim AVNOJ-evskim granicama postati neovisna država u ratu u kojem se rušila Jugoslavija", rekao je.

Ustanak protiv terora

Bivši hrvatski predsjednik Stjepan Mesić rekao je da se danas slavi “ustanak protiv okupatora i terora", a one koji to poriču nazvao je strašilima, probisvijetima i neradnicima “koji dolaze u Srb i pričaju stvari koje s istinom veze nemaju". Za to je optužio vlast koja ne zaustavlja “one koji okreću kotač povijesti i tiskaju knjige koje su čisti falsifikati”. Mesić je govor završio pozdravom: "Smrt fašizmu, sloboda narodu".

Predsjednik Veterana Domovinskog rata (VeDRA) Ranko Britvić rekao je da su partizani 6. Ličke i 10. Dalmatinske te bivše Cetinske brigade ginuli u Lici s ličkom braćom i da su tu zaustavili ustaše i četnike, te se obvezao da će dok je živ dolaziti u Srb.

Događanjima pred spomenikom prethodilo je na mjesnom groblju u Srbu odavanje počasti Dalmatincima palima u oslobađanju Srba 1945. Uobičajenog kontra-skupa danas u Srbu nije bilo.