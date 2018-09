MILORAD PUPOVAC ODGOVORIO VETERANSKIM UDRUGAMA: ‘Trebaju li osuđeni za ratne zločine dobivati počasti?’

‘Samo bih rekao da ja za svoje riječi kanim odgovarati, ali za tuđe ne. Ja za svoja djela kanim odgovarati, spreman sam pred bilo kim, ali za tuđa djela ni ja ni bilo tko drugi u uređenoj državi ne bi trebao odgovarati kao što ne odgovaraju ni drugi dužnosnici RH’, rekao je Pupovac

Saborski zastupnik SDSS-a Milorad Pupovac organizirao je u četvrtak konferenciju za medije kako bi progovorio o zahtjevima dviju veteranskih udruga koje su od Sabora tražile da se raspravlja o njegovom djelovanju.

Na konferenciji je govorio o svom političkom putu, šesterostrukim prisegama u Saboru, podsjetio na devedesete kada su, kako je kazao, Srbi morali potpisivati izjave lojalnosti, te poručio kako on neće biti zastupnik da bi oni koji su ga birali živjeli u strahu. “To svaki od pripadnika srpske zajednice nosi kao najdublju traumu. A onima koji te traume žele produbiti, i strahove pojačati, što se mene tiče – neće”, kazao je Pupovac dodajući kako o događajima koji su izazvali uznemirenost u hrvatskoj javnosti rekao što je mislio i da to više neće ponavljati.

“Samo bih rekao da ja za svoje riječi kanim odgovarati, ali za tuđe ne. Ja za svoja djela kanim odgovarati, spreman sam pred bilo kim, ali za tuđa djela ni ja ni bilo tko drugi u uređenoj državi ne bi trebao odgovarati kao što ne odgovaraju ni drugi dužnosnici RH”, rekao je Pupovac.

Suočavanje s ratnim posljedicama

Osvrćući se na, kako je kazao, obilježavanja egzodusa i stradanja Srba iz Hrvatske istaknuo je da Hrvatska od toga ne može pobjeći i da je to sastavni dio suočavanja s ratnim posljedicama.

“Svatko tko to želi spriječiti zapravo želi spriječiti normalizaciju odnosa i želi spriječiti da svi koji su stradali u ratu budu poštovani i priznati. Ujedno želi i održati da se odnosi manipulativan odnos prema stradanjima ljudi u ratnim godinama. To nisam nikad podržavao. Za mene je prihvatljiv jedino istinski moralni odnos prema stradanjima ljudi, bili oni Hrvati ili Srbi ili netko treći. I kad je to u pitanju, neka mi ne zamjeri nitko, volio bih više da to radimo u Hrvatskoj svi i volio bih više da Hrvatska i Srbija oko rata i ratnih stradanja vode razgovor, nađu način kako da izađu iz te vrste ratnoga iskustva i vrate se na stazu normalizacije odnosa na kojoj su ove zemlje bile u više navrata u proteklim godinama”, kazao je SDSS-ov saborski zastupnik.

“Oni koji nas prozivaju, koji mene prozivaju, bilo bi bolje da se pozabave ovakvim pojavama, negiranjem Jasenovca, koji dospijeva u glavne mainstream medije Hrvatske, negiranjem dječjih logora kao što su Sisak i Jastrebarsko, to će biti najbolja obrana onih koji poistovjećuju Hrvatsku s NDH”, kazao je Pupovac.

O Vučićevim izjavama

Na pitanje o spornim izjavama Aleksandra Vučića među kojima je i ona da će hrvatski križ uvijek biti kukasti, odgovorio je da bi mogao i on navesti svakakve izjave.

“Vi ste to zapamtili, ja nisam. I ja bih mogao štošta zamjeriti i štošta reći. Ne branim ovdje nikoga, svatko odgovara za svoje riječi. Kad ocijenim da ne mogu ići, neću ići. Ali želim podsjetiti , okrenite se oko sebe i slušajte što čujete oko sebe. To ne čujete, ne vidite, ne posvećujete tome pažnju i ne pitate one koji su to učinili što misle učiniti da se to ne događa. Trebaju li osuđeni za ratne zločine dobivati počast, uz svo poštovanje prema onome što su mogli doprinijeti u ratu, ali ratni zločin je ratni zločin. Ne trebamo li odlučnije govoriti o rehabilitaciji NDH u Hrvatskoj? To je moj odgovor”, rekao je Pupovac.

Novinari su ga pitali i zašto podržava Vladu, a šef SDSS-a je odgovorio da točini zato što vjeruje “da se ustrajnim političkim radom stvari mogu promijeniti i zato što sam uvjeren da se bez ustrajnog političkog rada i bez razgovora stvari samo mogu pogoršati”.

Poštivanje odluke predsjednika Sabora

Predsjednik Sabora Gordan Jandroković u srijedu je potvrdio da je primio zahtjev Udruge specijalne policije i udruga veterana hrvatskih gardijskih postrojbi koji su od Sabora zatražili da održi tematsku sjednicu na kojoj će se raspravljati o djelovanju saborskog zastupnika Milorada Pupovca.

Jandroković je odmah kazao kako to neće uvrstiti u dnevni red jer bi takav potez otvorio mogućnost da bilo tko zatraži raspravu o bilo kojem zastupniku. Pritom je istaknuo kako to nije demokratski.

Pupovac je, pak, u četvrtak na konferenciji za medije kazao kako će odluku predsjednika Sabor apoštivati, jednako kao što bi je poštivao i da je ona suprotna.