Saborski zastupnik i predsjednik SDSS-a, Milorad Pupovac osvrnuo se na najnoviju odluku Ustavnog suda, po kojoj su covid potvrde u zdravstvu i socijali u skladu s Ustavom. On smatra da je takva odluka očekivana.

“Očekivano je da Ustavni sud ne vidi ništa protuustavno u tome da se u zdravstvenim i socijalnim ustanovama treba predočiti covid-potvrda. Ono što pozdravljam jest odluka Ustavnog suda da se svaka nova restriktivna mjera Stožera obrazloži tako da se prije svega smanje političke tenzije oko tumačenja”, rekao je Pupovac za N1.

Dodao je da uvijek ima razlika u pogledima znanstvenika na pojedine fenomene i tumačenja, što se vidi u i epidemiji. “Ono što je najvažnije da se slušaju oni koji doista imaju argumente i ne uvlače znanost u sferu nečega što je neznanstveno tumačenje, a takvih ljudi u našem društvu ima dosta”, dodao je.

Pandemija je proces

Komentirao je i referendumsku inicijativu o ukidanju covid potvrda, za koju iz Mosta tvrde da ima dovoljno potpisa. “Pandemija je jedan proces. To je takva vrsta pandemije koja ima oscilacije i mutacije. U tom je smislu normalno da se ne ide nekom jedinstvenom mjerom. Bilo bi dobro da se smanji politikanstvo i neka vrsta zarađivanja političkog na virusu.

Kad vas netko nazove da lažete i kad vam netko tko ima svoju genealogiju različitih tumačenja toga što će napraviti, kako će postupiti i ima problem s vjerodostojnošću i kad neki od zastupnika s lakoćom posežu za laganjem, pa onda vama to kažu onda naravno da odgovorite na način koji je primjeren. Situacija u kojoj dnevno umire toliko ljudi, ne možete se praviti kao da je to nevažna stvar”, ustvrdio je Pupovac.

Smatra da bi trebalo uvesti još strože mjere u pojedinim slučajevima. “Ovo jest virus o kojem znamo mnogo, ali nedovoljno. Ne toliko da bismo mogli potpuno gospodariti i kontrolirati tim procesom. Ja iznosim mišljenje, drugi mogu imati drugačije mišljenje. Mi ne konzultiramo toliko struku koliko pratimo ono što je svima dostupno. Premijer je taj koji ima zadnju u konačnici i on je taj koji u konačnici odgovara za donesene mjere”, ustvrdio je predsjednik SDSS-a.

'Postoje i ljudi gori od antivaksera'

Kaže da se epidemija može ukrotiti na tri načina: hospitalizacijom ili cijepljenjem, samoizolacijom i održavanjem higijene te mjerama kojima se stvara povjerenje u institucije i struku. Smatra da postoje i ljudi gori od antivaksera, a to su oni koji na bolesti ubiru političke poene.

“Sada imamo ljude koji na tobožnjoj zaštiti ljudskih prava stvaraju neokonzervativne politike ograničavanja ljudskih prava, opet da bi nametnuli vlast u svijetu. Vama treba trijezna glava i povjerenje u institucije”, govori.

Svadljivi jezik

Komentirao je i nedavne izjave predsjednika Zorana Milanovića. Tvrdi da ne zna koji su mu motivi. “Ja slušam ljude kod kojih mogu nešto ozbiljno čuti. Zašto predsjednik Republike podriva ustavni poredak? Zašto predsjednik Republike podriva aktivnosti Ustavnog suda? Zašto predsjednik podriva rad drugih institucija u zemlji? Ja se isto pitam i nemam odgovora na to”, istaknuo je te dodao da da nitko na političkoj sceni nije napravio zaokret prema goremu.

“Ovdje nas se odvodi od onoga što možemo napraviti u Europskoj uniji. Živjeti s tako svadljivim jezikom koji se prenosi u drugu zemlju nije lako nikome. Ja to znam kao Srbin u Hrvatskoj. Kad netko svadljivo govori o Hrvatskoj, meni to ne koristi. Ako je to nečiji privatni užitak, dobro. Ali mi svi koji radimo ovaj posao privatni užitak morao ostaviti za neke druge prilike. 'Rokanje', 'alo', 'helou''... To nije jezik kojim govore ljudi, ja nisam čuo ikoga osim onih koji su sada bivši”, istaknuo je.

Podsjetio je da je nekoć surađivao s Milanovićem. Misli i dalje da je ta suradnja iznjedrila neke značajne rezultate.

“Rado bih da je Milanović nastavio svoj mandat onako kako ga je prakticirao u prvih nekoliko mjeseci. Da se nije dogodio ovaj nagli zaokret i koji ga dovodi u prostor u kojem nema što tražiti. Predsjednik je tijekom posjeta predsjednika druge zemlje implicirao i sugerirao da je potencijalni kupleraj. Tom vrstom predsjednik ulogu predsjednika odvodi u prostor pajzla, dakle opskurnih birtija i opskurnih mjesta kojim se govori takvim jezikom”, zaključio je Pupovac.