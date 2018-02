MILORAD POPUVAC O PORUCI PODRŠKE MINISTRICI DALIĆ: Šef SDSS-a puno je pričao, ali zapravo nije rekao ništa

Pupovac je kazao da se o statusu pojednih članova Vlade odlučuje na drugom mjestu i odlučuju ljudi koji su predlagači članova Vlade.

Saborski zastupnik i predsjednik SDSS-a Milorad Pupovac pojasnio je u utorak smisao svoje poruke o podršci potpredsjednici Vlade i ministrici gospodarstva Martini Dalić.

“Vidjeli ste moje izjave, one se tiču krize Agrokora i posljedice koje je to proizvelo po percepciju javnosti i percepciju koja se tiče političkog djelovanja koalicije i Vlade. Ono što je interes moga Kluba i mene kao predsjednika stranke je da se te štetne posljedice što je moguće prije otklone i u kadrovskim i drugim aspektima. To je smisao moje poruke”, odgovorio je Pupovac upitan je li izjavio da njegova podrška Vladi ovisi o tome hoće li Dalić u njoj ostati.

Na upit znači li to Dalić nema njegovu podršku, Pupovac je kazao da se o statusu pojednih članova Vlade odlučuje na drugom mjestu i odlučuju ljudi koji su predlagači članova Vlade”, a da on kao član vladajuće koalicije “u interesu njenog i dobrog funkcioniranja Vlade i što je moguće bolje percepcije njenog rada i rezultata ima obvezu i odgovornost da kaže kada, gdje i što smatra da nešto ne štima ili da je nešto potrebno napraviti”.



Upitan kako će postupiti kad na dnevni red dođe prijedlog oporbe o opozivu, uzvratio je “O tom – potom”.