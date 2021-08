Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik poručio je s tribine u Beogradu o "Inzkovu zakonu", propisu o kažnjavanju negiranja ratnih zločina, da Republika Srpska nije obaviještena o zahtjevu Tužiteljstva BiH prema Hrvatskoj za preispitivanjem odgovornosti hrvatskih zapovjednika u akciji Bljesak, ali smatra da je to podvala, pišu Nezavisne novine.

"To je stvar tužiteljstva, to sve previše kasni, neki od njih su umrli, nisu živi. Mi nismo ni obaviješteni o tome, niti bilo što znamo o tome", rekao je Dodik i dodao da je jasno da Sud i Tužiteljstvo, "takvi kakvi su nelegalni, još pokušavaju legalizirati stvari", ali da je "to jedna klackalica u kojoj se ništa neće desiti".

"Mi se trebamo ovdje izjašnjavati 'za' ili 'protiv'. Ja nemam povjerenja u Sud i Tužiteljstvo ni u čemu, pa ni u tome. Mislim da je i ovo podvala, jer, postavlja se logično pitanje. Zašto to niste učinili prije pet, šest, 10 godina? Što sada radite? O čemu se radi? Koliko znam, s one liste tri generala su već mrtva", poručio je Dodik.

Opet o neovisnosti RS

Na spomenutoj tribini o Inzkovu zakonu, Dodik je rekao da bi Republika Srpska trebala proglasiti neovisnost, ako se u SAD-u pojavi predsjednik nalik Trumpu. Smatra da će brzo proći ostatak Bidenovog mandata.

Bošnjake je uporno zvao Muslimanima, a naglasio je da BiH nikad nije postojala, već ju je predstavljala šačica ljudi okupljenih oko Alije Izetbegovića. Za njega ne postoji visoki predstavnik međunarodne zajednice, a Vijeće za implementaciju mira je nazvao "velikom zabludom".

"Oni uvode neki oblik vladavine koji se može nazvati ambasokracija. Sada su preuzeli i to tko će imenovati visokog predstavnika. Bosna i Hercegovina ne sliči na ono što je napisano u Daytonu", naglasio je Dodik.

Smatra da se sadržaj ovog sporazuma počeo mijenjati odlukama bivšeg visokog predstavnika Wolfganga Petritscha. Osvrnuo se i na genocid u Srebrenici rekavši da se o tome počelo govoriti tek pet godina kasnije, kako bi se na to fokusirali Bošnjaci kao konstitutivan narod. Naglasio je i da Haški sud nikad nije utvrdio koliko je ljudi ondje ubijeno.

Ponovio stare stavove

Ponovio je i to da "Bosna ne može", ali da je nekada "mislio da može" te dodao da se ona kreće prema raspadu. "Ja radim protiv ovakve Bosne i Hercegovine jer mi ne odgovara, ne odgovara srpskom narodu (…) Ovo kuda se kreće više ide ka raspadu, nego očuvanju", podcrtao je uvjeren je da Republika Srpska neće nestati.

Pozvao je na dogovor, ali bez visokog predstavnika, "koji ne postoji". Bošnjacima je poručio da je iluzija da samo oni polažu pravo na BiH. Ponovio da Bošnjaci nisu državotvorni, već podanički narod. Zato smatra da Srbi jesu državotvoran narod. "Zašto ne pričamo o tome da živimo jedni pored drugih?", pitao se Dodik.

Rekao je da BiH nema nikakve veze s onom iz bivše Jugoslavije te da su nove generacije "apsolutno podijeljene". "Koja budućnost i kakva budućnost Bosne i Hercegovine? Samo da bi u Londonu kazali da nešto rade? Mi smo u Bosni i Hercegovini u koncentracijskom logoru", prenosi njegove riječi Klix.ba.