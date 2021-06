Pavao Miljavac, predsjednik Hrvatskoj generalskog zbora, gostujući na N1 komentirao je gdje bi se trebala održavati središnja proslava vojno-redarstvene akcije Oluja. Rekao je da ideja predsjednika Republike Zorana Milanovića i nije baš nova i da je već bilo par pokušaja da se preseli centralna proslava Oluje.

"Jučer smo imali sastanak (Generalski zbor, op.a.) i to gotovo u punom sastavu. Svi su zauzeli jedinstven stav da proslava i dalje ostaje u Kninu jer je to već uhodano i jer je u svijesti naroda Knin jedan simbol. Zauzeli smo stvar da bi to i dalje ostalo u Kninu, ali predlažemo da se osnuje jedno međuresorno povjerenstvo i da se definiraju možda još neka mjesta na kojima bi bila državna razina provođenja proslave i da bi se ujednačili protokoli kod polaganja vijenaca i sjedenja", rekao je Miljavac za N1.

Žele međuresorno povjerenstvo za proslavu

"Protokole treba ujednačiti. Ako gledate sve te proslave vojnih obljetnica od Amerike, Francuske i Rusije, kad je proslava oružanih snaga, obično generali koji su sudjelovali imaju prioritet. Dogodi se da jednostavno ako zakasnite nemate stolicu i mi bi htjeli da se to definira. Još nitko nije reagirao na prijedlog Generalskog zbora da se osnuje međuresorno povjerenstvo.

To bi trebali odlučiti predsjednik Republike i predsjednik Vlade. S obzirom na to da im nisu neki odnosi, sumnjam da će netko popustiti, pozvati i doći na tu razinu. Mi smo uvijek spremni, nismo zadrti. Trebalo bi se to staviti u neki protokol i da se zna tko, gdje i što", kazao je Miljevac.

Za N1 je kratko komentirao i presudu Ratku Mladiću. "Ako ste slušali presudu, njega osuđuju i za genocid. Što dosad nije bilo u prvom planu. Tu su postrojbe koje su bile pod njegovim zapovijedanjem i koje su mogle prekinuti takve zločine. To što je dobio je doživotno, ali u konačnici jedino što bi bila neka satisfakcija da se netko iz Srbije ispriča za sve što se dogodilo, ali to je teško", komentirao je.