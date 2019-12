ŠEF STOŽERA OTKRIO ZAŠTO MILANOVIĆ NIJE DOŠAO NA DEBATU NA N1: ‘Znamo što, kad, kako i zašto radimo’

‘Da smo mi mislili da je to greška, bio bi tamo. On je ovdje na skupu, skup je zakazan, ovdje su tisuće ljudi oko nas i to je to’, kazao je šef izbornog stožera Zorana Milanovića

Šef izbornog stožera predsjedničlkog kandidata SDP-a Zorana Milanovića, Orsat Miljenić, objasnio je zašto se jutros nije pojavio na sučeljavaju s kandidatkinjom HDZ-a Kolindom Grabar Kitarović na sučeljavanju na televiziji N1. Milanović je danas prijepodne održao veliki predizborni skup u Boćarskom domu u Zagrebu.

“Svatko vodi svoju kampanju. Mi smo u kampanji, tu smo danas na skupu i to je to”, rekao je Miljenić za N1.

KOLINDA KAŽE DA SKANDALOZNU BRKIĆEVU PORUKU NIJE ČULA: Komentirala i Bandića: ‘Ne možete se nekog odreći jer ga je netko prijavio’

‘On je tamo gdje je trebao biti danas’

“Da smo mi mislili da je to greška, bio bi tamo. On je ovdje na skupu, skup je zakazan, ovdje su tisuće ljudi oko nas i to je to”, pojasnio je Miljenić.

“Ljudi mogu svašta komentirati ako to hoće, ali mi od lipnja imamo kampanju, točno znamo što kad, kako i zašto radimo. Ovaj skup je najavljen već neko vrijeme, isplaniran i on je tamo gdje je trebao biti danas, a to je ovdje na skupu”, dodao je Miljenić.

Još su neki SDP-ovci na skupu u Boćarskom domu kazali kako Milanović nije mogao biti na dva mjesta u isto vrijeme.

KOLINDA POTVRDILA: PRVA DEBATA S MILANOVIĆEM BIT ĆE U PONEDJELJAK U 20 SATI: Evo gdje možete pratiti sučeljavanje