MILJENIĆ KOMENTIRAO PLENKOVIĆEVU IZJAVU: ‘Kohabitacija je uređena Ustavom, a dok sam ga čitao nisam primijetio izraze tvrd ili mekan’

‘Ono što se može načelno reći jest da je bitno naći sve točke suradnje i ja sam siguran da će tu s Milanovićeve strane biti potpuno otvoreno i da ovisi o obje strane da se dogovore’

Danas je izabrani predsjednik Zoran Milanović održao radni sastanak s predsjednicom na odlasku Kolindom Grabar-Kitarović u njezinom uredu gdje su govorili o tranziciji predsjedničke dužnosti. Orsat Miljenić, inače predsjednik Milanovićevog stožera, u razgovoru s RTL-ovim novinarom izjavio je da je to bio sastanak tête-à-tête između budućeg predsjednika i uskoro bivše predsjednice. No, u detalje sastanka nije htio ulaziti.

“S ovog drugog aspekta mogu reći da smo mi na razini dva ureda razgovarali o tehničkim stvarima – o pitanjima inauguracije, o tome kako ćemo razmjenjivati poštu … o nekim stvarima koje morate početi sada da bi sve to moglo ići jednostavno, brzo, kako treba”, rekao je Miljenić za RTL.

KOGA ĆE MILANOVIĆ POVESTI NA PANTOVČAK AKO POBIJEDI? Dva-tri imena su sigurna, ali: ‘Nikakve spekulacije nisu na stolu…’

Pripreme za inauguraciju

Predsjednik pobjedničkog stožera osvrnuo se i na eventualnu selidbu s Iblerovog trga u Vilu Weiss koju je Grabar-Kitarović ponudila SDP-ovom kandidatu Milanoviću. Smatra da je to lijepa gesta, no da će još vidjeti hoće li koristiti vilu, a ako i budu, to će biti iz protokolarnih razloga. Pojasnio je da bi tamo Milanović mogao primati goste. Kada je riječ o inauguraciji novog predsjednika, rekao je da s pozivima još nisu počeli.

“To je nešto za što imamo dovoljno vremena. Naravno da ćemo krenuti što prije. Tko je na listi, ne mogu vam još reći jer je nismo radili, a kada bude gotova – neće biti tajna i svi će vidjeti tko je na njoj. Mi priželjkujemo da svi koje pozovemo, a riječ je o stranim državnicima i o puno naših ljudi, da tko bude pozvan i tko dođe – taj je dobrodošao”, kazao je Miljenić.

PRISEGA NOVOG PREDSJEDNIKA: Inauguracija Zorana Milanovića bit će 18. veljače?

O ‘tvrdoj’ kohabitaciji

Od jučer se govori o najavi premijera Andreja Plenkovića o “tvrdoj kohabitaciji” s Milanovićem. Orsat Miljenić se osvrnuo i na tu izjavu.

“Ta pitanja su uređena u Ustavu i ja čitajući Ustav nisam primijetio izraz ‘tvrd’, ‘mekan’ i tako dalje. … Ono što se može načelno reći jest da je bitno naći sve točke suradnje i ja sam siguran da će tu s Milanovićeve strane biti potpuno otvoreno i da ovisi o obje strane da se dogovore”, rekao je.

No, hoće li upravo Miljenić biti predstojnik Ureda predsjednika, nije želio otkriti. Ipak, istaknuo je da on sada pomaže da se obavi tranzicija, ali da se i razgovara o kadrovskim rješenjima. Naglašava da će biti priopćena sva imena kada za to dođe vrijeme.

MILANOVIĆ: ‘Plenkoviću ću biti najbolji prijatelj, ali ne znam što mu znači tvrda kohabitacija’; Otkrio i što će s Kolindom i vraća li Tita

STRUČNJAK OBJASNIO – ŠTO JE TO TVRDA KOHABITACIJA: ‘Naslućujem da će se prema van iskazivati nesporazumi, svađe i sukobi, ali…’