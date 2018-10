MILJAVAC NAKON SASTANKA S PLENKOVIĆEM: ‘Hrvatski generalni zbor neće ići u Vukovar, pojedinačno neka ide tko hoće’

Miljavac je niječno odgovorio na pitanje je li premijer Plenković pokušao utjecati na HGZ da ne idu na prosvjed u Vukovar

Predsjednik Hrvatskoga generalskog zbora (HGZ) Pavao Miljavac izjavio je novinarima u četvrtak, nakon sastanka s premijerom Andrejem Plenkovićem, da je stav HGZ-a da neće ići na prosvjed u Vukovar ali da pojedinačno, tko od članova HGZ-a to želi, može otići.

“Smatramo da institucije koje rade na istraživanju ratnih zločina i progonu, trebaju ubrzati to istraživanje i odraditi svoj posao, ali smatramo da na ovaj način nije baš produktivno da se s takvim skupom alarmira cijela braniteljska populacija i stav je Generalnoga zbora da neće ići na prosvjede, ali pojedinačno tko želi može otići dolje”, rekao je Miljavac.

Istaknuo je da HGZ smatra da treba ubrzati istraživanje ratnih zločina i što prije to istraživanje kompeteno završiti, te dodao kako HGZ nije za to “da se tako velikim skupom praktički na neki način udara na Vladu, a ne samo na institucije koje su praktički vladine”.

HGZ podupire Vladu u procesuiranju ratnih zločina

Na pitanje podupire li HGZ Vladu u procesuiranja ratnih zločina, Miljavac je odgovorio – “Da, sigurno”.

Istaknuo je kako mora reći da je HGZ nezadovoljan procesuiranjem ratnih zločina jer, rekao je, “samo za Ovčaru je praktički 2017. počela nekakva istraga, a znate da su tamo ljudi dovoženi kamionima i pred puškomitraljezima pokošeni k’o trava i čudno je da istraga nije prije pokrenuta”.

Podsjetio je da je na VONS-u (Vijeće za obranu i nacionalnu sigurnost), u vrijeme kada je bio ministar obrane “bio veliki pritisak izvana da se ubrza proces oprosta, da ne mogu svi koji su držali pušku biti podvedeni pod sudski progon, te da je tada na neki način i predsjednik Tuđman odlučio, kao i svi članovi VONS-a, da se provede mirna reintegracija koje nećete biti ako se ne smanji broj optužnica”.

Dodao je kako je “naša procjena kao vojnih zapovjednika bila da je jedno oprost za one koji su držali pušku, ali nisu napravili nešto što spada pod ratni zločin, ali ratni zločin se ne oprašta i ratni zločin ostaje ratni zločin i postupa se po službenoj dužnosti”.

Na pitanje je li na sastanku s premijerom bilo govora o stavljannju braniteljskih udruga “pod jedan zajednički krov” i je li to uopće moguće zbog njihove razjedinjenosti Vukovar, Miljavac je odgovorio da ima više od 700 braniteljskih udruga.

“Mislim da je to propušteno odmah na početku kada je počeo rad braniteljskih udruga i sada je to gotovo nemoguće napraviti i izazvalo bi ogromne bure, znate svatko pokušava zadržati svoj stav i status tamo gdje je. Mislim da bi bilo puno bolje i konstruktivnije da se objedine, ali mislim da je to sada nemoguće”, rekao je.

Plenković nije pokušao utjecao na HGZ zbog prosvjeda u Vukovaru

Miljavac je niječno odgovorio na pitanje je li premijer Plenković pokušao utjecati na HGZ da ne idu na prosvjed u Vukovar.

“Ne, ne, nikada ne držim figu u džepu, definitivno ne, mi smo inicirali ovaj sastanak zbog nekih stvari koje možda sada nisu za mikrofon”, istaknuo je i dodao kako su željeli razgovarati i o prosvjedu u Vukovaru oko kojega, smatra, na neki način imaju zajednički stav.

Miljavac je izjavio da osobno neće ići na prosvjed u Vukovar. Rekao je da je nekoliko generala najavilo da će ići privatno, ali ih nije htio imenovati, poručivši novinarima da će ih vidjeti u Vukovaru ako se, u međuvremenu, ne predomisle.

Miljavac smatra da bi se problem trebao potpuno drukčije rješavati. “Treba stvarno ‘pritisnuti’ institucije, ali ne mora se organizirati tako veliki skup, a pitanje je tko to plaća, jer ako dođu brojni branitelji netko to mora platiti”, istaknuo je MIljavac.

Na pitanje tko bi, po njegovu mišljenju mogao “stajati iza prosvjeda”, predsjednik HGZ- a rekao je kako nema argumente za odgovor te podsjetio da je od 1990. stvarao hrvatsku državu i prošao sve funkcije zapovijedanja – od brigade, do načelnika stožera, ministra obrane, šefa tima za provođenje operacije Bljesak i Oluja, Ameriku i manje-više dvije trećine svijeta pa ima iskustvo da može reći kako ništa nije slučajno i sve se uvijek događa s razlogom.

Na pitanje da komentira potporu Vladi, ali i to da smatra kako bi trebalo ‘pritisnuti’ institucije te koje su to institucije, odgovorio je da su to kompletna Vlada i Hrvatski sabor.