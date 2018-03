MILINOVIĆ NAPAO MINISTRA ĆORIĆA: ‘On je kvazi HDZ-ovac, Likom se neće upravljati iz Zagreba! Mojih 10.000 ljudi spremni su ići bosi na Velebit’

Župan Ličko-senjske županije Darko Milinović održao je press konferenciju na kojoj je žestoko napao ministra Tomislava Ćorića

Ličko-senjski župan i šef ličkog HDZ-a Darko Milinović podnio je ostavku na mjesto predsjednika županijske organizacije HDZ-a jer je ministar zaštite okoliša i energetike Tomislav Ćorić novim ravnateljem Nacionalnog parka Plitvička jezera imenovao Tomislava Kovačevića, a ne kandidatkinju ličko-senjskog HDZ-a Antoniju Dujmović.

Plenkovića upoznao sa svojom odlukom

“Jučer sam podnio neopozivu ostavku na mjesto predsjednika HDZ-a Ličko-senjske županije. Nisu Plitvice jedini problem. Moj potez nije ishitren, on je duboko promišljen, s njim je upoznat vrh HDZ-a. O ovome sam govorio nekoliko puta u posljednjih godinu dana na predsjedništvu stanke. Sa mnom su podnijeli ostavku predsjednik mladeži HDZ-a Ličko-senjske županije, predsjednica Udruge Katarina Zrinski, svi predsjednici gradskih odbora”, rekao je Milinović.

“Jasna nam je poruka ministra Ćorića – vi ste građani drugog reda i ne želim vas po tom pitanju slušati. Ja sam dobio izbore ovdje u prvom krugu, jedan od rijetkih, i od mene 10.000 članova HDZ-a, ali i žitelja Ličko-senjske županije, očekuje da se borim za njihove interese”, kazao je.



Ne želi da se županijom upravlja iz Zagreba

“Ne možemo se složiti s činjenicom da nitko iz ove županije ne može biti u Upravnom vijeću Plitvičkih jezera, već su to sve ljudi iz Zagreba. Ovom županijom se neće upravljati iz Zagreba. Pozivam Kovačevića da povuče svoju kandidaturu, zato jer od 138 glasova nije dobio niti jedan jedini. Želim čuti od ministra Ćorića, ili od bilo koga drugoga, a imali smo pet ili šest kandidata, zašto ne može biti niti jedan od njih. Kada je SDP bio ovdje na vlasti, na čelu su bili SDP-ovci iz ove županije. I tako treba biti”, istaknuo je.

“Ovo nije moj poraz, ovo je moj novi politički uzlet, jer sam dobio niz poruka, poziva, u kojima mi kažu da se ovako bori za boje Hrvatske demokratske zajednice. Spreman sam poginuti za HDZ kada smo u pravu. Ne dopuštam da mi kvazi HDZ-ovac poput Ćorića omalovažava ljude iz ove županije i da kaže da ovdje nema sposobnih ljudi”, rekao je Milinović.

“Ako je problem Darko Milinović, onda ga nema. Moram vrlo jasno reći, i očekujem podršku predsjednika Plenkovića. Ovo nije pobuna protiv Plenkovića, ovo je pobuna ličkog HDZ-a protiv ministra Ćorića koji u ovom trenutku nema podršku ličko-senjskog HDZ-a. Zato molim da se poštuje 10.000 ljudi koji su spremni bosi ići na Velebit kad je u pitanju interes HDZ-a”, kazao je.

Kap koja je prelila čašu, lički HDZ je došao do crte

“Zbog takve se politike iseljavaju ljudi iz ove županije, ja ne bih mogao spavati da nisam to jasno artikulirao ovdje. Prije nego što sam donio ovu odluku obavijestio sam glavnog tajnika i predsjednika stranke. Ovo je vrh, ovo je kap koja je prelila čašu, lički HDZ je došao do crte i više nema natrag. Plenković uživa našu potporu, ali očekujem i njegovu vrlo jasnu poruku potpore nama. Ako nekome smeta Darko Milinović, neka nam se to kaže”, kaže.

“Izgubit ćemo izbore ako se ovako budu ponašali prema gospićkom HDZ-u”, upozorio je Milinović.

Neće podnijeti ostavku u Predsjedništvu

Milinović nije želio otkriti detalje razgovora s Plenkovićem, ali je istaknuo da je ministar odabir predsjednika stranke i da nije od njega tražio Ćorićevu smjenu.

“Za to nemam ni ingerencije niti mi to pada na pamet. Ali htio sam javno pokazati da se mi s takvom politikom ne slažemo. Neću podnijeti ostavku u Predsjedništvu stranke. Bilo bi nekorektno prema svima koji mi daju podršku. O ovome želim razgovarati na Predsjedništvu stranke. Iz stranke neću istupiti. Ja sam ovu stranku stvarao. Od mene bi bilo kukavički da sam prešutio i nisam ovo rekao. O mojim stavovima je sve znao predsjednik i tajnik stranke”, rekao je Milinović.

Milinović smatra da je Antonija Dujmović najstručnija od 13 kandidata te da bi se trebala poštivati stranačka baza.

Podsjetimo, ministar zaštite okoliša i energetike Tomislav Ćorić u srijedu je novim ravnateljem Nacionalnog parka Plitvička jezera imenovao Tomislava Kovačevića, potvrđeno je Hini u srijedu navečer u Ministarstvu.