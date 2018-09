MILINOVIĆ TVRDI DA JE MOGUĆE MANIPULIRANJE GLASOVIMA: ‘Doveli su zaštitare na izbore, kao da smo mi neškolovani luđaci’

Tvrdi kako su izbori trebali biti odgođeni te da je trebalo biti omogućeno nekom drugom da se kandidira

Darko Milinović, župan Ličko-senjske županije, koji je nedavno isključen iz HDZ-a, komentirao je današnje izbore za predsjednika županijske organizacije HDZ-a na kojima je trebao biti protukandidat Marijanu Kustiću.

Nakon izbacivanja Milinovića, Kusić je ostao jedini kandidat te Milinović smatra da je moguće da se pojave fiktivni glasovi.

Odgoda izbora

Tvrdi kako su izbori trebali biti odgođeni te da je trebalo biti omogućeno nekom drugom da se kandidira. S druge strane zasmetali su ga i zaštitari na biračkom mjestu u zgradi Pučkog otvorenog učilišta u Gospiću.

“To je još jedna poruka kako se odnose prema članovima HDZ-a. Jeste li vidjeli na bilo kojim izborima da zaštitari stoje ispred? To je poruka i ovima 200 ljudi koji su bili u Zagrebu, mislili su da su to nekakvi ne znam da mi oprostite na izrazu, neškolovani luđaci koji ne znaju što će raditi i zaštitare na biračko mjesto. To je dno dna i to je danas demokracija HDZ-a”, kazao je Milinović za N1.

Povratak u HDZ?

Unatoč izbacivanju iz stranke Milinović već razmišlja i o povratku. “Vidim se na velika vrata nazad u HDZ-u kada za to dođe vrijeme”, rekao je za 24sata. Njegov bivši protukandidat Marijan Kusić kaže da neće biti fiktivnih glasova i uvjeren je da će izbori biti provedeni na demokratski način.