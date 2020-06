POJAVILE SU SE SNIMKE MILINOVIĆEVA PADA: ‘Pri 230 km/h mi je prednji kotač zablokirao. Postoje dvije vrste bajkera…’

Nakon što je u nedjelju na Automotodromu Grobnik pao s motocikla i slomio ključnu kost, Ličko-senski župan Darko Milinović iz bolničkog je kreveta pojasnio što se dogodilo

Ličko-senjski župan Darko Milinović teže je ozlijeđen u nedjelju kada je na Automotodromu Grobnik pao sa svog motocikla. Isto mu se dogodilo i prije dvije godine, kada je slomio zapešće, a sada je prošao s kontuzijama i slomljenom ključnom kosti. Za RTL je iz bolničkog kreveta objasnio što se dogodilo.

“Teško mi je reći u ovom trenutku zašto, negdje pri brzini preko 200, 230 kilometara na sat, na kraju ciljne staze mi je prednji kotač proklizao ili zablokirao, ne znam i onda sam pao. Slomio sam ključnu kost i već sam operiran i mislim da bih već danas popodne mogao kući. Oporavak u ovakvim situacijama traje mjesec, dva do pune fizičke aktivnosti, ali što se tiče ključne kosti dobio sam pločicu i nadam se da ću kroz dan-dva prihvatiti se ovih aktivnosti župana. To nisu fizičke aktivnosti nego ove druge, pa ću već za dva-tri dana biti na poslu”, pojasnio je Milinović.

LIČKI ŽUPAN GADNO STRADAO: Milinović na motoru uletio u zavoj brzinom većom od 200 km/h i pao. Ima teške ozljede

Milinović se osvrnuo i na nesreću otprije dvije godine te dodao da je stradao na isti dan. Istaknuo je kako su padovi s motocikla sasvim uobičajeni te kakvi su bajkeri.

“Točno prije dvije godine na isti dan sam, čini mi se, stradao prvi put isto na Grobniku. Ali to je bajkerski sport. Ima dvije vrste bajkera, oni koji su pali i oni koji će pasti. To je sastavnica tog sporta, to je tako. Bajkeri se nikad ne predaju i nikad ne odustaju, malo više pažnje pa će biti valjda bolje”, poručio je ličko-senjski župan

Inače, nesreća se dogodila u “jedinici” zavoju na izlasku iz startno-ciljne ravnine Automotodroma Grobnik iz kojeg se doznaje kako je Milinović izletio s više od 200 kilometara na sat.