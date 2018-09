MILINOVIĆ DOLIJEVA ULJE NA VATRU, MOGUĆI RASKOL U LIČKOM HDZ-u? ‘Kažu mi da je Pupovac svojima to naredio’

Danas 6 od 14 vjećnika HDZ-a uz potporu SDSS na županijskoj skupštini u ličko-senjskoj županiji razrješili utemeljitelja HDZ-a. To je novi HDZ-e ličko-senjske županije.

Kažu mi da je Pupovac zvao svoje i naredio im to. Ne dopustite da uz pomoć SDSS-a to rade domoljubima.

— Darko Milinović (@MilinovicDarko) September 27, 2018