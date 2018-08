MILINOVIĆ BACIO RUKAVICU JANDROKOVIĆU: ‘Neka prihvati okladu i podnese ostavku ako ja pobijedim’

HDZ-u, čini se, predostoji vrlo zanimljiva politička jesen

Darko Milinović, jučer je najavio dolazak u Zagreb s nekoliko autobusa punih članova ličkog HDZ-a. Rekao je kako se ne radi ni o kakvoj pobuni već da dolazi ne bi li im vrh stranke ‘objasnio neke stvari’.

No, prema riječima glavnog tajnika stranke, Gordana Jandrokovića, takvog sastanka neće biti.

“Politički tajnik Lovro Kuščević ih je informirao da do sastanka danas neće doći, i oni su o tome obaviješteni. Mnogo naših župana i predsjednika županijskih organizacija može organizirati autobuse, i više od 4-5 autobusa, no to nije način rješavanja političkih problema i ne želimo da to postane praksa”, kazao je u srijedu ujutro pred Banskim dvorima Jandroković.

Izborna utrka razlog nervoze?

U ličko-senjskom HDZ-u sad se, kaže, vodi izborna utakmica, a koliko zna, većina je lokalnih organizacija dala podršku Milinovićevu protukandidatu Marijanu Kustiću.

Možda je to, kaže, razlog nervoze kod kolege Milinovića.

No, Milinović kaže da je on već u Zagrebu. ‘Imam nekoliko radnih sastanaka, a ljudi koji su tražili i od mene i gospodina Kolića da žele informirati sam vrh stranke o Gospiću jer su oni u uvjerenju da predsjendik stranke nema prave informacije, ja nemam pravo niti imam tu snagu zabraniti ljudima da idu u Zagreb, oni će odlučiti o tome’, rekao je za N1.

Kaže o kako u ličkom HDZ-u nema ‘njegovih pristaša’ jer su, tvrdi, to sve ‘časni i pošteni HDZ-ovci’, te je pozvao Kuščevića i Jandrokovića da pojasne na koji je to način vršen pritisak.

Rukavica je bačena

‘Čuo sam i izjavu glavnog tajnika i predsjednika Sabora i mogu reći car je gol, Jandroković je sad vrlo jasno rekao u svojoj izjavi koga podržava, a to glavni tajnik ni po Statutu ne bi smio, mi bismo trebali imati jednak status u središnjici stranke. Da tome nije tako govori i izjava Jandrokovića o mojoj nervozi. Ako je Gordan Jandroković, koji mi ne može oprostiti zato što sam bio protiv Istanbulske konvencije, i to glavni tajnik meni ne može oprostiti i ja njega shvaćam u tom trenu, ali kad je siguran u pobjedu Marijana Kustića, bacam mu rukavicu i izazivam na okladu. Ako Kustić pobijedi, dat ću ostavku na sve funkcije, i to očekujem i od Jandrokovića, neka da ostavku na sve svoje političke funkcije ako ja pobijedim. Mislim da bi to bilo fer. Neka prihvati tu moju okladu’, dodao je.